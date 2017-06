Législatives 2017 : qui est Manuel Valls le nouveau député Divers Gauche de l'Essonne ?

Manuel Valls, Divers gauche, a été élu dimanche député de la première circonscription de l'Essonne avec 50,30% au second tour des élections législatives 2017.

Manuel Valls a 54 ans. Il est né en Espagne à Barcelone. On ne le présente plus. Il a été ministre de l'Intérieur puis Premier ministre de François Hollande jusqu'en 2016 et il a démissionné pour se présenter à la primaire de la gauche qu'il n'a pas remportée. Pour la présidentielle, il se met du côté d'Emmanuel Macron et lâche le candidat de son parti Benoît Hamon. Le PS engage une procédure disciplinaire contre lui.

Il a été maire d'Evry et député de l'Essonne jusqu'en 2012.

Il est élu député aux législatives 2017 avec quelques dizaines de voix d'écart sur sa rivale, Farida Amrani (France Insoumise) qui a demandé le recomptage des bulletins.