Législatives 2017 : qui est Marie-George Buffet la nouvelle députée communiste de Seine-Saint-Denis ?

Marie-George Buffet, Parti communiste, a été élue dimanche députée de la quatrième circonscription de Seine-Saint-Denis avec 59,62% au second tour des élections législatives 2017.

On ne présente plus ou presque Marie-George Buffet. Elle a 68 ans. Sa famille est d'origine polonaise. Elle est née à Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Elle a deux enfants. Elle a une licence d'histoire géographie. Elle fait partie du paysage politique depuis 1997, l'année où elle devient députée pour la première fois. Elle a été ministre de la Jeunesse et des Sport sous Jacques Chirac dans le gouvernement Jospin. Elle a été secrétaire nationale du PC. Elle a été candidate à la présidentielle de 2007. C'est une militante féministe. En 2008, elle participe à la création du Front de gauche.