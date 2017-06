Législatives 2017 : qui est Nathalie Elimas la nouvelle députée REM du Val-d’Oise ?

Nathalie Elimas, La République en Marche-MoDem, a été élue dimanche députée de la sixième circonscription du Val-d’Oise avec 57,11% au second tour des élections législatives 2017.

Nathalie Elimas, 43 ans, est mariée et mère de quatre enfants.

Elle a un master de droit et un DEA en Ressources Humaines. Après avoir été cadre RH dans un groupe informatique, elle change de voie et devient enseignante.

En 2007, elle s'engage dans la campagne présidentielle. Elle rejoint François Bayrou et adhère au MoDem. Elle est élue adjointe au maire de Margency en 2014, déléguée à la communication et à la culture. Elle devient conseillère régionale d'Ile-de-France en décembre 2015. Elle siège à la commission des finances et à celle des affaires européennes.