Législatives 2017 : qui est Stéphanie Do, REM, la nouvelle députée de Seine-et-Marne ?

Stéphanie Do, La République en Marche, a été élue dimanche députée de la 10e circonscription de Seine-et-Marne avec 56,31% au second tour des élections législatives.

Stéphanie Do, 37 ans, est d'origine vietnamienne. Elle vit en Seine-et-Marne. Elle est mariée. Elle est arrivée en France à l'âge de 10 ans avec sa famille.

Elle est diplômée d’un Master II en gestion publique à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et d’un Master spécialisé en économie industrielle à la Kedge Business School.

Elle a commencé à travailler à l’âge de 23 ans. Elle a été manager consultante dans un cabinet d’audits et de conseils (Capgemini, Mazars, etc.). Elle est aujourd'hui chef de projet au ministère de l’Economie et des Finances.

Elle est présidente d'une association professionnelle d'entraide.

Avec En Marche!, elle vit sa première expérience politique.