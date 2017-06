Législatives 2017: Record du nombre de candidats dans le 18 ème arrondissement de Paris.

A quelques heures du premier tour des élections législatives, c'est la panique, dans certaines mairies d'arrondissement, où l'on atteint parfois des records du nombre des candidats, cette année, comme dans le 18 ème arrondissement de Paris qui recouvre trois circonscriptions.

Ca chauffe, à la mairie du 18 ème arrondissement de Paris, à quelques heures du premier tour des élections législatives. La logistique n'est pas simple! Cette année, on compte un nombre record de candidats sur les trois circonscriptions gérées par la mairie d'arrondissement. Dans la troisième circonscription: 19 candidats, dans la 17 ème: 20 candidats et dans la 18 ème: 26 candidats, probablement un record de France, à coup sûr le record à Paris. Un total, donc, sur les trois circonscriptions, de 65 candidats.

Six millions cinq cent mille bulletins à disposer.

Pour la mairie du 18 ème arrondissement, on compte 100.000 électeurs. Sachant qu'il faut un bulletin par candidat et par électeur, on arrive au nombre astronomique de 6 500 000 bulletins à disposer sur les tables des 68 bureaux de vote, d'ici dimanche matin. Sachant, que la réglementation impose, désormais, de disposer, en plus des bulletins en braille, nous vous laissons faire le compte!

Et des rangées de panneaux!

Autre casse-tête, la disposition des panneaux, qu'il a fallu installer pendant cette campagne: un alignement de 26 panneaux + un, le panneau zéro, sur lequel se trouvent toutes les informations générales sur les bureaux de vote. Sauf que, parfois, devant les écoles, il n'y avait pas la place ou il fallait contourner un arbre. Bref! une situation inédite.

Pour que tout se déroule au mieux, que les bulletins de chaque circonscription, se retrouvent bien au bon endroit, le service des élections a fait appel à 200 personnels supplémentaires.