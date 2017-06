Législatives 2017 : revivez le débat de la première circonscription de la Loire sur France Bleu

Dernier débat des législatives ce jeudi en partenariat avec la Tribune Le Progrès. Cinq des quatorze candidats de la première circonscription, celle de St Étienne Nord, Villars, Saint-Priest en Jarez, Roche la Molière, Saint-Genest Lerpt et Saint-Jean Bonnefonds ont débattu en direct de 18h30 à 20h.

Le dernier débat des législatives a été animé sur France Bleu St Étienne Loire dans les locaux de nos confrères du journal La Tribune Le Progrès prés de la gare de Châteaucreux. Cinq des quatorze candidats ont pu débattre en direct de 18h30 à 20h des enjeux et de leurs programmes pour les 106.000 habitants de la première circonscription de la Loire. Invités en plateau: Corinne Oumakhlouf pour la France Insoumise, Magalie Viallon de La République en Marche, Régis Juanico, le député sortant socialiste, Gilles Artigues représentant l'alliance LR-UDI, et Philippe Clause pour le Front National. Un débat à revivre en intégralité sur francebleu.fr

"La réserve parlementaire aide les associations et les communes,elle a son utilité" Gilles Artigues LR/UDI #circo4201 pic.twitter.com/0iVJk4nuHS

"Le programme de La France Insoumise n'a pas changé et il est entièrement financé." C.Oumakhlouf #circo4201 pic.twitter.com/H02DNkfHcQ

"Il faut rendre plus juste les impôts locaux. Il y a des disparités très fortes sur la taxe d'habitation" #circo4201 R Juanico PS pic.twitter.com/VNyO1kQ4ru

Politique fiscale, CSG et taxe d'habitation

L'urbanisme à Saint Etienne et le dossier de l'enfouissement des déchets à Roche la Moliere

Emploi et réforme du code du travail

"Il n'y a eu aucune réforme du travail pendant 15ans. Il y aura 60 réunions entre le gouvernement et les partenaires sociaux" M.Viallon REM pic.twitter.com/ZIv9qdWaGi

Le dossier de la possible vente du stade Geoffroy Guichard

"74-76 la vitalité de l'ASS c'était les ouvriers, les classes populaires. Aujourd'hui on ne parle plus que du foot business C Oumakhlouf FI pic.twitter.com/UQA5OuM3DI