Législatives 2017 : à Sevran, deux candidates face à l'abstention

Dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, l'abstention a atteint 65% au premier tour des législatives. Alors les deux candidates qualifiées, Clémentine Autain pour la France Insoumise et Elsa Wanlin de la République en Marche, tente de remobiliser l'électorat.

Deux candidates qualifiées pour le second tour et pourtant, le camp qui arrive en tête, et de loin, c'est celui de l'abstention. Dans la 11ème circonscription de Seine-Saint-Denis, comme dans toutes celles du département, elle bat des recrods : 65%. Clémentine Autain de la France Insoumise, obtient 37,2% des suffrages au premier tour, Elsa Wanlin de la République en Marche 28,3%.

Face à ce constat, les deux candidates tentent de remobiliser les électeurs dans cet entre deux tours. "Les gens me disent qu'ils ont déjà voté, donc il faut qu'on soit dans l'explication de ce qu'est un député, à quoi cela sert" dit la candidate de la République en Marche, Elsa Wanlin, adjointe au maire de Sevran et ex socialiste. "Dans les quartiers les plus populaires, il y avait un espoir véritable que Jean-Luc Mélenchon puisse gagner, et beaucoup se sont dit, voilà c'est raté" tente d'expliquer pour sa part Clémentine Autain, dans cette circonscription où Jean-Luc Mélenchon est arrivé partout en tête au premier tour de la présidentielle.

"Ils ne pensent pas à nous"

Mais l'abstention a aussi des causes structurelles dans ce département populaire. "Ils ne pensent pas à nous" dit Hassan, chauffeur VTC : "on tape 12 heures pour avoir 120 euros et quand on enlève les charges, le carburant, les frais de voiture, on travaille à perte et personne ne s'en préoccupe"! "Cela ne sert à rien car il n'y a jamais une loi pour nous" se désole pour sa part Pascale, gardienne d'immeuble à Sevran.

Alors face à ce dégoût de la politique les candidates affûtent leurs discours. "J'ai deux arguments : de leur dire d'abord que ce n'est pas facile de porter la circonscription et nos villes si on ne se sent pas soutenu et le deuxième argument que mes militants utilisent c'est de dire qu'ils ne pourront râler que s'ils vont voter" détaille Elsa Wanlin.

Au marché de Sevran, les deux candidates font face aux abstentionnistes Copier

L'impression que c'est "joué d'avance"

Et s'il y a une chose sur lesquelles les deux rivales de ce second tour sont d'accord c'est pour dire que la participation va connaître un rebond ce dimanche. "J'entends plusieurs fois par jours depuis plusieurs semaines, et cela s'est accéléré cette semaine, qu'il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron" assure Clémentine Autain.

Reste à savoir si l'argument paiera, face à la vague annoncée en faveur de la République en Marche!, qui a aussi l'effet de démobiliser certains électeurs. "On avait l'impression que c'était joué d'avance" lâche cette cliente du marché, abstentionniste, avant de reprendre son chemin.