Législatives 2017 : zoom sur la 9e circonscription de l'Isère

Les 11 et 18 juin, les électeurs sont amenés à élire leur député. L'Isère enverra 10 hommes et/ou femmes à l'Assemblée Nationale. Pendant cette quinzaine, France Bleu vous propose d'aller à la rencontre des candidats de chaque circonscription. Place à la 9e.

Historique

La sortante, Michèle Bonneton, avait elle-même succédé à André Vallini, l'ancien maire de Tullins, député de la circonscription entre 1997 et 2012, et plusieurs fois secrétaire d'État durant la présidence de François Hollande. La neuvième circonscription vient donc de passer 20 ans à gauche, mais elle est à un tournant.

En effet, en 2007 André Vallini avait récolté 59% des voix au second tour. Cinq ans plus tard, Michèle Bonneton l'emportait face à Julien Polat (actuel maire de Voiron) avec 53% des suffrages.

Au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron arrivait en tête avec 25% des suffrages, mais Marine Le Pen se classait première dans trois cantons (Tullins, Vinay, Rives). La circonscription compte 70 communes, dont Voiron est la plus peuplée.

Les enjeux

Dans la circonscription, les candidats et la sortante identifient plusieurs enjeux. D'abord celui de la mobilité, qui est intimement lié avec la désertification de certaines zones, délaissées. La priorité pour beaucoup est de garantir le service public dans ces zones rurales.

Le tourisme doux est aussi un enjeu de la 9e, tout comme l'agriculture. Beaucoup d'exploitants s'en sortent correctement grâce à la noix, mais cette richesse est à conserver, tout en aidant les autres producteurs, laitiers notamment.

Enfin la santé reste un enjeu majeur. L'hôpital de Voiron va être reconstruit, mais les soignants réclament plus de moyens, notamment humains. De plus, certaines zones sont considérées comme des "déserts médicaux".

Les candidats

Ils sont neuf à vouloir succéder à Michèle Bonneton lors des élections législatives dont le premier tour a lieu le 11 juin. Les voici (dans l'ordre des panneaux d'affichage).

1 - Élodie Jacquier-Laforge (La République en Marche) / Suppléant : Jean-Yves Balestas

La candidate, d'abord membre du MoDem, s'est ralliée à la République en Marche. © Radio France - Alexandre Berthaud

Néé à Grenoble, 39 ans, elle a grandi à Voiron avant des études supérieures et une vie professionnelle à Paris. Ancienne assistante parlementaire au Sénat, actuelle déléguée générale de la Fédération des Entreprises de Crèche. Accusée de "parachutage" par ses adversaires, elle répond :

"J'ai mes racines ici, je veux mettre au service de cette circonscription l'expérience que j'ai acquise, et donner une majorité à Emmanuel Macron"

Ses thèmes de prédilection ? L'enfance, évidemment, mais aussi les thématiques de dépendance et de vieillissement. Dans la circonscription elle veut notamment plus d'accès à la santé, de mobilité dans les territoires ruraux.

Élodie Jacquier-Laforge : priorité au local ou au national ? "Les deux". Copier

2 - Marie-Pierre Micoud (La France Insoumise) / Suppléant : Christian Toillier

La candidate de la France Insoumise n'a jamais été élue, mais croit en ses chances. © Radio France - Alexandre Berthaud

Néé à Tullins, cette ingénieure de formation habite Voiron et n'a jamais été élue non plus. Actuellement en recherche d'emploi, elle met en avant le programme national (tout comme Élodie Jacquier-Laforge) de la France Insoumie : l'Avenir en Commun. Elle insiste sur le fait qu'elle, comme tous les candidats de la France Insoumise, a signé une charte anti-corruption.

"Je suis convaincue que cette circonscription a des valeurs de gauche, concernée par les problématiques de transports et la question environnementale. Je serai au second tour !"

La candidate dénonce l'attitude du Parti Communiste, allié à Patrick Cholat (EELV), tout comme le Parti Socialiste et le PRG. Si elle est élue, elle se spécialisera dans les questions de santé.

"Je n'arrive pas à comprendre comment Patrick Cholat n'a pas pu se retrouver dans nos valeurs" Copier

3 - Bruno Desies (Front National) / Suppléante : Alexandra Collin

Bruno Désies a travaillé par le passé pour Air Liquide, société bien implantée en Isère. - © fn38.fr

Militant de longue date du Front National, le candidat est élu régional. Il a fait carrière dans le commerce à l'étranger, notamment en Asie du sud-est. Il a travaillé pour le ministère des Finances puis dans le privé, et a notamment implanté l'entreprise Air Liquide en Birmanie.

"On sent de la résignation chez la population, notamment le monde agricole qui n'est pas respecté. Nous voulons donner de la souveraineté à la France"

Le candidat du FN dit être spécialiste dans trois domaines : l'économie (notamment les TPE), les relations avec l'Asie (notamment la Birmanie), ainsi que les questions de défense. Il a collaboré à l'élaboration du programme économique de Marine Le Pen.

"On sent beaucoup de désarroi (chez les électeurs), la France ne décide plus de son destin" Copier

4 - Julien Jousset (Union Populaire Républicaine) / Suppléant : David Le Boeuf

L'Union Populaire Républicaine présente un candidat dans chaque circonscription en Isère. - Photo - Communiqué UPR38

Nous n'avons pas réussi à joindre le candidat de l'UPR, parti representé à l'élection présidentielle par François Asselineau. Le programme de ce dernier est disponible : cliquez.

5 - Mickaël Julian (Debout La France) / Suppléante : Florence Delpuech

Mickaël Julian est délégué pour Debout la France sur la 9e circonscription. - Photo - dlf38.com

Le candidat de 31 ans a grandi sur la commune de Moirans, il a été policier pendant plusieurs années, et aujourd'hui il est auto-entrepreneur dans la préparation automobile, et habite Saint-Egrève. Il défend le programme de Nicolas Dupont-Aignan, même s'il regrette la décision du chef du parti d'avoir rallié Marine Le Pen pour le second tour.

"Les citoyens nous posent beaucoup de questions sur ce ralliement, personnellement j'étais contre, il n'y a eu aucune alliance pour les législatives et nous restons un parti gaulliste et humaniste."

En cas d'absence au second tour le candidat ne ralliera ni le Front National, ni le candidat "bourgeois" Les Républicains. Concernant ses préoccupations sur la circonscription, il parle de la question agricole (renégocier le lait) et demande une réorganisation des transports ("je vois beaucoup de bus vides").

"Je n'étais pas pour cette alliance (à la présidentielle avec Marine Le Pen), maintenant je dois faire avec" Copier

6 - Bruno Gattaz (Les Républicains) / Suppléant : Jean-Claude Darlet

Bruno Gattaz a fait sa carrière professionnelle à Voiron en tant que médecin (ORL). © Radio France - Alexandre Berthaud

Le cousin germain du patron du MEDEF Pierre Gattaz est adjoint à l'urbanisme à Voiron. Soutenu par le maire Julien Polat, cet homme de 64 ans est médecin ORL de formation, ainsi que chirurgien. Il a pris du recul sur ces activités pour se lancer dans ces élections, et compte bien, s'il est élu, voter les lois sans prendre en compte les consignes du parti.

"Je voterai sans états d'âmes des lois pour le domaine économique, la diminution du millefeuille, l'encouragement au travail. Mais je resterai vigilant sur les hausses d'impôts, notamment la CSG."

Revendiqué "élu de terrain", il est spécialisé dans les problèmes de santé et d'économie (il participe à l'entreprise familiale : Radiall). Il profite aussi de l'expertise du Président de la chambre d'agriculture de l'Isère, Jean-Claude Darlet, son suppléant, qui "connaît très bien les dossiers et possède une grande force de travail".

Pour voter des lois à Paris, connaître son territoire "est vraiment important" Copier

7 - Patrick Cholat (EELV) / Suppléante : Michèle Bonneton

Patrick Cholat est le maire de La Buisse depuis 2008. © Radio France - Alexandre Berthaud

La députée sortante, admirant le travail de Patrick Cholat en tant que maire de La Buisse, lui a demandé d'être candidat. Tous les deux ont travaillé sur le terrain et ont obtenu le ralliement du PRG, du PC, mais surtout du PS et de la figure locale, André Vallini. Mais le candidat, ingénieur automobile sorti des Arts et Métiers, craint la "montée du Front National".

"Beaucoup de gens se sentent abandonnés dans les communes rurales, on ferme des services publics, il y a moins de poste, moins d'enseignants. Il faut recréer du lien pour éloigner le Front National."

Lui aussi dit "espérer la réussite" d'Emmanuel Macron et ne se projette pas dans l'opposition systématique. Il votera les lois "pour plus d'écologie, de progrès social, une amélioration de l'école", mais restera vigilant sur "le détricotage du Code du Travail". Écologie et économie sont ses deux priorités, lui qui veut mettre l'accent sur l'économie sociale et solidaire.

"Le jeu de la France Insoumise risque de faire perdre la gauche" Copier

8 - Claude Detroyat (Lutte Ouvrière) / Suppléant : Vincent Robert

Claude Detroyat, et son suppléant Vincent Robert, veulent défendre les droits des ouvriers. - Photo : lutte-ouvriere.org

La candidate est militante pour Lutte Ouvrière depuis 1983 et défend le programme de campagne de Nathalie Artaud. Elle travaille à la Direction des Territoires. Dans ses priorités : la condition des ouvriers, notamment par l'interdiction des licenciements si l'entreprise crée du profit, et l'embauche massive dans les services publics.

"Ce gouvernement est En Marche contre les travailleurs. Vingt ou trente députés ne changeront pas les choses. C'est la classe ouvrière dans ses luttes dans les entreprises qui le fera, l'histoire l'a prouvé."

Le parti ne se dit pas "électoraliste" et "prépare" surtout les futures luttes à mener, "à l'intérieur des entreprises". Voilà pourquoi la candidate n'est pas ralliée à La France Insoumise ou à l'alliance EELV-PS-PC.

"On se fait peu d'illusions sur les élections, l'important c'est qu'on entende nos idées" Copier

9 - Thibault Barge (Civitas) / Suppléant : François Sabatier

Le parti Civitas compte surtout sur sa tête d'affiche Alexandre Gabriac, candidat dans la 2e circonscription. - Photo : civitas-institut.com

Le parti national-catholique, ou catholique intégriste, présente une de ses têtes d'affiches, Alexandre Gabriac, sur la deuxième circonscription de l'Isère. La proximité géographique, et la bonne implantation du mouvement, est la raison de la candidature de Thibault Barge dans la 9e, lui qui habite en Savoie.

"Je suis un militant de vieille date au Front National mais suite à la défaite de Bruno Gollnisch pour la tête du parti, j'ai quitté le Front. Notre engagement est basé sur la foi, il ne bougera pas au gré des sondages."

Le candidat de 31 ans est charpentier, ingénieur en génie mécanique de formation. Il est marié et a sept enfants. Parmi les mesures dans le programme national de Civitas, l'arrêt de toute immigration et même la re-migration, l'abrogation avec rétroactivité de la loi Taubira... "La France aux Français, c'est un de nos slogans et principes".

Les principaux points du programme défendu par Thibault Barge. Copier

La députée sortante a été élue en 2012 avec le soutien du PS et d'André Vallini. © Radio France

Le mot de la sortante

Michèle Bonneton est engagée dans cette campagne mais ne veut plus être candidate, elle est donc suppléante. "Ces cinq ans ont été riches mais je vais prendre du temps pour moi".Parmi les moments forts de ses cinq années dans l'Hémicycle, elle a retenu notamment "un amendement permettant aux collectivités locales de financer la transition énergétique", proposition découlant d'une discussion dans sa circonscription.

"Ce qui est passionnant c'est de faire le lien entre Paris et votre circonscription, de rencontrer toutes ces associations qui parlent des problèmes de terrain, afin d'avoir une vraie connaissance".

On retiendra aussi la loi contre les publicités dans les programmes pour enfants à la télévision, qu'elle a porté à l'Assemblée.