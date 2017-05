Législatives 2017 : vers un second mandat pour Nicolas Sansu ?

Les législatives, c'est dans deux semaines et demi, les 11 et 18 Juin. Gros plan sur la 2eme circonscription du Cher : Vierzon / Mehun-sur-Yèvre / Bourges / St-Florent-sur-Cher. Une circonscription détenue par le maire communiste de Vierzon, Nicolas Sansu. Dix candidats sont en lice.

Les choses s'annoncent plus compliquées pour le maire de Vierzon, qu'en 2012. A l'époque, Nicolas Sansu s'était retrouvé seul en lice après le désistement d'Agnés Sinsoulier-Bigot, arrivée deuxième à seulement 2 % de lui. Mais cette année, la candidate socialiste a déjà prévenu qu'elle ne se rallierait pas au candidat communiste au deuxième tour (sauf peut-être en cas de menace Front National). Néanmoins, l'état de délabrement du PS ne lui permet sans doute pas d'envisager un score élevé. Nicolas Sansu dispose d'un atout : l'absence de candidat de la France Insoumise qui lui laisse donc le champ libre. Encore faudra t-il qu'il se défasse de Nadia Essayan investie par la République En Marche et qui devrait surfer sur la vague Macron. L'élue d'opposition à Vierzon est bien implantée localement. Autre menace, la candidate Front National, Martine Raimbault, conseillère municipale à Vierzon et conseillère régionale. Le FN qui ne cesse de progresser sur la circonscription. On pourrait donc s'acheminer tout droit vers une triangulaire dans cette terre pourtant largement ancrée à gauche. Sophie Bertrand, pour Les Républicains, viendra troubler la donne. Deux candidats indépendants se présentent également : Richard Carton (artisan à Méreau) et Charly Perragin (conseiller municipal à Chârost). Régis Robin est investi par Lutte Ouvrière, Carole Sicot pour l'Union Populaire Républicaine et Marie-Thérèse Petit pour Europe-Ecologie-Les-Verts. 70.174 électeurs sont appelés à départager ces dix candidats.