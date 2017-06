Législatives 2017 : Yannick Favennec (UDI/LR) et Josselin Chouzy (LREM) face aux citoyens

Premier café-citoyen organisé ce soir (mardi) au Bistrot d'Alsace à Mayenne. France Bleu Mayenne avait invité les deux candidats sur la 3ème circonscription à débattre en public et à répondre aux questions des citoyens.

Le débat a été plutôt courtois, mais les deux adversaires se sont quand même envoyés quelques pics pendant la soirée. Une heure de débat sur la désertification médicale, le manque de pouvoir d'achat des salariés et des retraités, les problèmes des agriculteurs et la prise en charge des enfants autistes dans le département. Des questions posées par des citoyens aux deux candidats. Yannick Favennec (UDI/LR) et Josselin Chouzy (LREM) ont pu dérouler leurs propositions. Et notamment sur les mesures à prendre pour lutter contre la précarité des salariés et des retraités.

Josselin Chouzy et Yannick Favennec Copier

Mais les attaques personnelles ont fusé quand il a été question du cumul des mandats

Josselin Chouzy et Yannick Favennec Copier

Prochain café-citoyen demain soir (mercredi) au Café Etienne à la Médiapôle entre Guillaume Garot (PS) et Béatrice Mottier (LREM), c'est de 18 heures à 19 heures, en public, en partenariat avec Ouest-France, Le Courrier de la Mayenne et Le Haut-Anjou.