Législatives 2017 : zoom sur la 10e circonscription de l'Isère

Les 11 et 18 juin, les électeurs sont amenés à élire leur député. L'Isère enverra 10 hommes et/ou femmes à l'Assemblée Nationale. Pendant cette quinzaine, France Bleu vous propose d'aller à la rencontre des candidats de chaque circonscription. On commence par la 10e.

La 10e circonscription, c'est en Nord Isère, le long de l'A43, entre Satolas-et-Bonce et le Pont-de-Beauvoisin. Cinquante communes, quelque 138.191 habitants. Il y a 14 candidats, soit un de moins qu'en 2012. Cette circonscription a été créée lors du redécoupage de 2012. La socialiste Joëlle Huillier s'était alors difficilement imposée face à Vincent Chriqui, candidat de la droite. Pour ces élections 2017, nous avons demandé aux candidats quelles étaient les 2 mesures qu'ils souhaitaient défendre et, s'il y en avait une à caractère local, quelle serait-elle ?

NB : L'ordre retenu pour présenter le candidats est celui du tirage au sort des panneaux d'affichage effectué en préfecture.

14 candidats et des propositions

- Frédéric ESPINOZA (EELV) : à 43 ans, il est ouvrier intérimaire et réside à Bourgoin-Jallieu. Sa remplaçante est Gisèle LECOMTE. Parmi ses deux mesures-clés, il y a le développement des centrales d'énergie locale comme la location de toit de particulier pour y installer des panneaux photovoltaïques . Cette mesure est en place sur le territoire de la CAPI notamment. Il souhaite aussi voir grossir l'initiative imaginée par ATD Quart-Monde "0 chômage de longue durée". État et collectivités financent des emplois dans des associations ou collectivités où il y a des besoins jusqu'ici difficiles à pourvoir plutôt que d'indemniser une période de chômage. Un dossier local ? Pour lui, c'est la question de la pauvreté avec l'importance d'effectuer "un état des lieux de ce qui marche ou non."

- Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT (La République en Marche) : Elle a 34 ans, est chef d'entreprise dans la communication et réside à Montagnieu. Son remplaçant s'appelle Xavier FRANCISCO. Élue conseillère régionale sur la liste du socialiste Queyranne, elle n'a jamais été encartée. Pour elle la force d'En Marche est d'être au-delà des étiquettes : "chacun vient avec ses valeurs, ses convictions et on en débat. On réunit des énergies constructives, d'où qu'elles viennent". Elle souhaite qu'un campus du BTP, comme celui défendu par la Région alors présidée par Jean-Jack Queyranne, voit le jour. Pour elle, il faut également s'intéresser à la question du numérique en aidant les entreprises à faire leur transition numérique, en améliorant aussi la couverture numérique du territoire.

-Alain Breuil (Front national) : Il a 58 ans, est ingénieur arts et métiers de formation. Il est par ailleurs élu conseiller municipal à Grenoble où il habite. Sa remplaçante est Nathalie GERMAIN. Il souhaite développer l'industrie française via le patriotisme économique, c'est-à dire que lors d'appels d'offres "lorsqu'il y a une différence de prix raisonnable, il faut favoriser l'option française". Pour lui, il faut aussi sortir de l'euro car selon lui "l'euro va exploser un jour ou l'autre". Quant aux modalités de cette sortie, elles restent à être préciser. Le dossier local qui lui tient à cœur ? Celui des entreprises. Alain Breuil dit s'inquiéter pour l'avenir de certaines sociétés comme "Tecumseh et Photowatt".

-Nourredine BOURICHA (100% la Force éco-citoyenne) : Éducateur à la PJJ (la Protection Judiciaire de la Jeunesse), il est âgé de 54 ans et habite à l'Isle-d'Abeau. Sa remplaçante est Jihane BOURICHA. Il défend la fermeture progressive des centrales nucléaires avec en remplacement le développement d'autres filières créatrices d'emplois. Il veut aussi développer des structures d'accueil adaptées et une meilleure prise en charge pour les enfants en difficulté, comme les enfants autistes. Au plan local, il aimerait apporter plus de soutien au monde agricole. Pour ce candidat, contrairement à EELV, qui à gauche prône aussi l'écologie, là "pas question de gauche ou droite, on propose des actes pour l'avenir."

- Laurent FAVRE (Mouvement des progressistes de Robert Hue) : Habitant Faverges-de-la-Tour, il a 48 ans et est employé dans les transports. Il a pour remplaçante Marie-Caroline FAVRE. Parmi les deux mesures qu'il souhaite défendre, il y a la transition énergétique estimant "que l'on a pris beaucoup de retard". Il veut aussi voir le budget de la défense nationale diminuer de 20 à 25% en mutualisant avec d'autres pays les dépenses en matériel. Ainsi l'économie réalisée servirait aux jeunes et aux personnes âgées. Au plan local, la question des personnes âgées et de la difficulté d'avoir une place en maison de retraite le préoccupe tout comme la désertification médicale et le sujet des services publics, qu'il estime "en panne".

-Valérie EYNARD (Alliance écologiste indépendante, membre fondateur du mouvement 100% la Force éco-citoyenne, représenté sur cette circonscription par M.BOURICHA et co-présidé au plan national le chanteur Francis Lalanne) : cette candidate n'a pour l'instant pas pu être contactée. Sa remplaçante est Viviane BLAU-BREMOND.

-Vincent CHRIQUI (LR) : Âgé de 45 ans, c'est le maire de Bourgoin-Jallieu depuis 2014. Son remplaçant est Damien MICHALLET. C'est un proche de François Fillon, dont il fut directeur de campagne lors de la présidentielle. Celui qui avait raté à moins de 900 voix la victoire en 2012 a pour mesure numéro 1 la maîtrise des dépenses via la diminution du nombre de fonctionnaires afin de faire baisser les impôts. Sa 2e mesure serait locale. Il dit "être frappé par la mauvaise qualité de la ligne ferroviaire Lyon-Grenoble/Chambéry". Cette ligne, qualifiée par beaucoup de "malade", dessert la circonscription. "Je veux obtenir enfin la rénovation de cette ligne pour la vie des habitants et le développement économique du territoire."

- Clément VOLLE (Union populaire républicaine de François Asselineau) : Il a 27 ans et est menuisier-alu. Son remplaçant s'appelle Raymond SCHUTZ. Clément Volle défend le référendum d'initiative populaire qui, après aval du conseil constitutionnel et si soutien de 500.000 Français, permet d'organiser un référendum sur un sujet. "Le président aura alors obligation de se soumettre au résultat", précise-t-il. Il souhaite aussi l'instauration d'un vote blanc révocatoire, c'est-à-dire que, s'il y a une majorité de vote blanc à une élection, on convoque une nouvelle élection avec obligation d'exclure les candidats du scrutin initial. Quant à un dossier local, il répond que les Français ont tous les mêmes soucis et que l'UE "sape toutes les dépenses nationales".

-Clément BORDES (Lutte ouvrière) : Il a 31 ans, habite Villefontaine et est enseignant en lycée professionnel. Son remplaçant est Didier QUILICHINI. Les deux-mesures qu'il veut mettre en avant sont deux mesures défendues par son mouvement au plan national. Il y a l'interdiction des licenciements et une répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Cela passe par une "réduction du temps de travail, des cadences, de la pression". Il y a aussi l'instauration d'un SMIC à 1.800 euros, une somme minimale que l'on retrouve aussi pour les pensions de retraites et les minimas sociaux. Au niveau local, cette circonscription ne présente pas de particularités selon lui "avec des quartiers cloisonnés, gangrenés par le chômage notamment."

- Thierry MONCHATRE-JACQUOT (La France insoumise) : Photographe au sein d'une SCOP, il a 56 ans et habite Villefontaine. Sa remplaçante est Véronique CHOUVY. Comme le leader du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, il défend la 6e République. Il veut aussi mettre en avant la transition énergétique via l'arrêt des centrales "dans un calendrier faisable et raisonnable" et en parallèle le développement d'énergies propres. "Il en va de l'écologie, mais aussi de l'emploi, d'une vision nouvelle de notre société." S'il était élu député, au plan local, il aimerait que la zone de Chesnes et ses milliers d'emplois ne soient plus tournés que vers la logistique. Il faut diversifier les activités selon lui et pour lui le territoire a intérêt à miser sur le numérique.

- Joëlle HUILLIER (PS) : Retraitée de la CRAM, c'est la députée sortante. Âgée de 68 ans, elle est par ailleurs conseillère municipale à Villefontaine. Son remplaçant est Thierry GIRARD. Lors de la présidentielle, elle a montré son désaccord sur certains points du programme de Benoît Hamon. Elle "souhaite que Macron réussisse mais avec des aménagements à son programme et je serai là pour les aménagements", affirme-t-elle. Elle veut plus d'égalité quant aux retraites avec une régime unique et un mode de calcul sur le régime général. Elle veut aussi lutter contre la désertification médicale en développement des maisons pluridisciplinaires, notamment. À l'échelle de la circonscription, elle veut se pencher sur les quartiers prioritaires où il y a un "souci de réussite scolaire".

- Mehdi SAHRAOUI (PC) : Cet étudiant en droit a 22 ans et réside à Bourgoin-Jallieu. Il tient à préciser qu'il n'est pas encarté mais que sa candidature a le soutien du PC donc, du Front de gauche, Ensemble et la Gauche démocrate et sociale. Sa remplaçante est Muriel LAURENT. Les deux dossiers qui lui sont chers sont l'abrogation de la loi Travail et la l'environnement. Pour lui, la loi Travail ou loi El Kohmri est synonyme de "régression sociale et économique". Il faut donc à la place "proposer un projet plus respectueux de l'humain et des travailleurs." Pour l'environnement, ça passera par un soutien à la transition énergétique notamment. Au plan local, il veut que l'État investisse pour créer des maisons de retraite publiques.

-Nicolas MONIN-VEYRET (Debout la France) : Il a 51 ans, réside à Heyrieux et est commerçant. Sa remplaçante s'appelle Roselyne GULDEN. S'il est élu député, sa principale préoccupation sera la question de la sécurité en donnant plus de fonctions à la police municipale et en permettant que les effectifs puissent être étoffer. Il veut aussi promouvoir le service public de proximité, car selon lui, il "s'agit de lien pour les habitants et avec les différentes réformes des collectivités, des bureaux de Poste, des trésoreries ont disparu." Concernant le dossier local, pour lui, il s'agit du projet de ligne Lyon-Turin (fret et voyageurs) : "un projet ubuesque. On va jeter 24 milliards pour une ligne qui existe déjà et qui n'est pas utilisée à fond."

- Vincent GOBERT (sans étiquette, sans mouvement déclaré en préfecture). Ce candidat n'a pour l'instant pas pu être contacté. Sa remplaçante est Agnès MALTEZ .

Comment les électeurs de la circo ont-ils voté au 1er tour de la présidentielle ?

Voici les 5 premiers candidats. Marine Le Pen (FN) est arrivée en tête avec 28.20% des suffrages exprimés, suivi par Emmanuel Macron (En Marche) avec 21.73%. Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise): 19.38%; François Fillon (LR) : 15.54%; Benoît Hamon (PS) : 5.48%.

