Législatives 2017 : zoom sur la 2e circonscription de la Marne

C'est l'une des circonscriptions les plus variées de la Marne en terme de territoire. Depuis 2002, elle est détenue par la députée Catherine Vautrin qui brigue un nouveau mandat. Dix autres candidats sont en lice, dont beaucoup de novices et le plus jeune candidat marnais, 20 ans seulement.

Parmi les cinq circonscriptions que compte la Marne, nous vous présentons la deuxième. Très étendue, elle va de Fismes à Châtillon-sur-Marne, en passant par la zone de Ville-en-Tardenois, Pourcy ou encore Tinqueux et englobe également une partie de Reims. Au total, ce sont 118 000 habitants qui y vivent.

11 candidats

Thomas ROSE (Extrême Gauche)

Daniel MÉNARD (Debout La France)

Aïna KURIC (République En Marche)

Cindy DEMANGE (Front National)

Victorien PÂTÉ (France Insoumise)

Axel GAUCHER (Divers)

Evelyne FERNANDEZ-TOUSSAINT (UPR)

Catherine VAUTRIN (Les Républicains-UDI)

Catherine HUAT (Ecologiste)

Imane MANIANI (Parti Socialiste)

Patricia CORADEL (Europe Ecologie les Verts)

Catherine Vautrin, la femme à battre

Dans la 2ème circonscription de la Marne, la député sortante s'appelle Catherine Vautrin. Elue depuis 2002, elle est candidate à sa succession et compte bien faire parler son expérience : "Arriver du jour au lendemain à l'Assemblée, ce n'est pas simple, parce que les textes que l'on discute ont des conséquences et puis c'est bien aussi de connaître le territoire que l'on représente", explique-t-elle.

Catherine Vautrin "Il faut un minimum d'expériences" Copier

Des candidats jeunes, voire novices

Pour tenter de la faire chuter, beaucoup de ses adversaires ont misé sur des nouvelles têtes et le plus jeune des candidats n'a que 20 ans. Victorien Pâté, étudiant en économie, représente la France Insoumise alors qu'il y a trois semaines il votait pour la toute première fois pour une Présidentielle. "Certains font de la jeunesse un argument marketing", dit-il, "mais moi je pars du principe que les électeurs votent pour un parti et un programme, pas pour une personne".

Faire élire des novices en politique, des personnes issues de la société civile, la République en Marche en a fait son credo et la 2ème circonscription de la Marne n’y échappe pas puisque le mouvement a investi Aïna Kuric, chef d'entreprise dans l'oenotourisme âgée de 30 ans. "J'ai l'expérience d'une citoyenne qui travaille, d'une mère de famille. J'ai les mêmes préoccupations que les personnes que je souhaite défendre", précise-t-elle.

Au Front National, on voulait investir une femme dans cette circonscription, mais le parti a eu du mal à la trouver et c’est donc un peu "forcée" que Cindy Demange se présente. Mais à 36 ans, cette conseillère régionale compte s'investir à 100% et se dit prête à abandonner son métier de secrétaire comptable pour entrer à l'Assemblée. "J'irai chaque mois dans une commune différente pour aller à la rencontre des habitants. Je créerai aussi une permanence à Reims dans laquelle je serai présente une fois par semaine" explique-t-elle.

Le reportage d'Annelaure Labalette Copier

Une gauche partiellement unie

Les socialistes aussi misent sur la jeunesse puisque leur candidate, Imane Maniani, n'a que 33 ans. Une candidate dont le suppléant est issu du Parti Communiste. "Quand on voit les résultats du FN à la Présidentielle, l'intérêt de la gauche et des gens doit être supérieur à notre petite personne", explique Cédric Lattuada "On a des convergences sur un projet donc c'était normal de se réunir". Mais Imane Maniani regrette que cette alliance ne soit pas plus large, avec les partis écologistes et la France Insoumise "Ce sont les ego qui parlent. Au niveau local, on était prêt à travailler ensemble, mais au niveau national ça n'a pas été accordé".