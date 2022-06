Législatives 2022, 12 candidats en lice dans la 1ère circonscription de Corse du Sud

La campagne pour les prochaines élections législatives se poursuit. Una campagne électorale dans laquelle s’investit RCFM avec l’organisation de plusieurs débats. Ainsi, après Porto-Vecchio et Corte, le troisième débat RCFM et Corse-Matin se tiendra aujourd'hui à Ajaccio. Il sera consacré à la première circonscription de la Corse-du-Sud, Ajaccio ville et sa région. Un débat enregistré en public, sur invitation des candidats, au palais des congrès, à partir de 13 heures, et diffusé en direct sur la page Facebook de Corse-Matin, avec rediffusion ce soir à partir de 18 h 10 sur notre antenne.

12 candidats briguent les suffrages des électeurs

C'est la seule circonscription de Corse où le sortant ne se représente pas. Jean-Jacques Ferrara a renoncé après l'annonce de la candidature de Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, candidat de la majorité présidentielle. C'est la seule circonscription de Corse également non détenue par un nationaliste. Ils sont deux à vouloir la ravir : Romain Colonna pour Fà Populu Inseme et le docteur Jean-Paul Carolaggi, sans étiquette, soutenu par Corsica Libera.

Nathaly Antona porte, elle, les couleurs du Rassemblement national.

A gauche, pas d'accord Nupes, et deux candidats : Anissa Flore Amziane pour le parti communiste et Robin de Mari pour La France insoumise.

Egalement en lice, le docteur Michel Mozziconacci, sans étiquette. 7 candidats qui participeront au débat de ce jour.

A noter que 5 autres candidats briguent les suffrages des électeurs dans cette circonscription : Claire Lainez ; Walter Lippler ; David Quintela ; Pascale Bizzari et Angélique Susini. Cinq candidats qui auront également accès à notre antenne sous d'autres formes.

Une circonscription dominée par la ville d'Ajaccio

La première ville de Corse qui est évidemment la commune la plus peuplée de cette circonscription, même amputée d'une portion de territoire qui fait partie de la 2ème circonscription. Un peu moins de 80 000 habitants, et une croissance de 1,1 % sur six ans, près de 3 fois supérieure à la moyenne nationale.

C'est la circonscription la plus aisée de Corse. 12, 9 % de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté, mais c'est moins que sur le reste du territoire.

Sans surprise : la grande majorité de la population réside dans une commune urbaine (61%), 36 % dans une commune péri urbaine. Une région où l'urbanisme est au cœur des préoccupations, avec des prix du foncier et de l'immobilier qui s'envolent.