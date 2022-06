Législatives 2022: match ouvert dans la 2e circonscription de Vendée

La bataille est rude dans la 2e circonscription de Vendée (La Roche-sur-Yon sud - Talmont Saint Hilaire - Chantonnay) à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin. 13 candidats postulent au siège de député dans cet ancien fief de la droite détenu par la socialiste Sylviane Bulteau entre 2012 et 2017 puis par la Modem Patricia Gallerneau remplacée après son décès en 2019 par son suppléant Patrick Loiseau. Ce dernier a décidé de maintenir sa candidature, bien que la majorité présidentielle ait investi Béatrice Bellamy. Cette "juppéiste à fond" comme elle se présente dit avoir "cheminé" (Elle était candidate LR aux législatives de 2017). "Je me suis aperçue que les clivages ne servaient à pas grand chose, donc maintenant on marche sur 2 pieds et on est capables de dire que de gauche et de droite on peut trouver de bonnes idées" souligne l'élue aux sports à la ville de La Roche-sur-Yon. Désormais chez Horizons elle peut notamment compter sur le soutien du maire Luc Bouard et de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Pouvoir d'achat, accès au soin et logement sont ses priorités. Il faut selon elle ouvrir plus l'école au monde de l'entreprise et donner plus de liberté aux collectivités pour la construction de logements.

Je n'ai volé l'investiture à personne, on me l'a confiée. Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy, élue à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

Le député sortant Patrick Loiseau, exclu du Modem pour avoir maintenu sa candidature, s'estime lui "le plus légitimecette pour continuer à représenter cette 2e circonscription à l'Assemblée Nationale:" J'ai fait le travail à Paris et en Vendée, je connais bien le terrain, il n'y avait aucune raison de m'enlever l'investiture pour quelqu'un qui était encore LR il y a quelques jours (...) Ce qu'on a fait depuis la dernière mandature doit se poursuivre. On doit moderniser la France et libérer les énergies, tout en faisant attention aux plus démunis. Les 3 priorités pour la Vendée sont la santé car 15 % des vendéens n'ont pas de médecin généraliste, le manque de logements en construisant dans les dents creuses en évitant l'artificialisation des terres, et le problème de la côte avec le réchauffement climatique".

Beaucoup a été fait mais il reste beaucoup de choses à faire. Patrick Loiseau

Patrick Loiseau à l'Assemblée Nationale © Maxppp - Vincent Isore

La droite a décidé de soutenir Maxence de Rugy, plus jeune maire de Vendée en 2014 à l'âge de 31 ans. L'ancien chef de cabinet de Bruno Retailleau au Conseil départemental de Vendée veut désormais voir au-delà de sa ville de Talmont Saint-Hilaire: "L'objectif est de servir la France et de servir ma commune autrement parce-que je constate en tant qu'élu local une déconnexion entre le terrain et les élus nationaux déconnectés de nos problématiques". Maxence de Rugy qui défend ses valeurs de droite -travail, liberté, civisme ajoute "qu'on n'a pas à faire descendre le pouvoir en Vendée, on a à porter le modèle vendéen à l'Assemblée Nationale". Il revendique le soutien de 55 des 60 maires de la circonscription dont Yannick David, maire de La Chaize-le-Vicomte et 1er vice-président de l'agglomération de La Roche-sur-Yon.

Je ne m'inscris pas dans une logique partisane mais du bien commun des vendéens. Maxence de Rugy

Maxence de Rugy investi par LEs Républicains aux législatives 2022 dans la 2ème circonscription de Vendée. © Radio France - Yves-René Tapon

A gauche l'insoumis Nicolas Helary porte les couleurs de la Nupes avec là aussi un message très porté sur le pouvoir d'achat: "En Vendée les salaires sont bas, la question du logement est très problématique, ce qu'on a fait pendant la période Covid avec le quoi qu'il en coûte, il faut le faire aujourd'hui quoi qu'il en coûte (...) Il faut augmenter le Smic à 1500 euros nets, une allocation d'autonomie pour les étudiants, les retraites à 1500 euros nets minimum, des centres de santé tout de suite sur tout le territoire" ajoute l'insoumis.

Nicolas Hélary candidat Nupes aux législatives 2022 dans la 2e circonscription de Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Dans cette 2e circonscription de Vendée Emmanuel Macron était arrivé nettement en tête au 1er tour de l'élection présidentielle avec 33,5% des voix, devant Marine Le Pen 23,3%, Jean-Luc Mélenchon 15,7%, Eric Zemmour 6,2% et Valérie Pécresse 5,2%.

