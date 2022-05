Législatives 2022, 42 candidats pour 4 circonscriptions en Corse

42 candidats à la députation seront sur la ligne de départ du premier tour de scrutin des législatives le 12 juin prochain en Corse. Ils seront 20 à briguer les suffrages en Haute-Corse et 22 en Corse du Sud.

Les législatives des 12 et 19 juin, les candidats avaient jusqu'à hier soir 18 heures pour se déclarer. On connaît désormais les forces en présence dans les 577 circonscriptions du pays. La Corse en compte quatre : deux en Corse-du-Sud, deux en Haute-Corse.

20 candidats briguent le fauteuil de député en Haute-Corse

12 tout d'abord dans la première circonscription du département, qui compte 44 communes, du grand Bastia, du Cap corse jusqu'à Lucciana en passant par le Nebbiu/Conca d'Oru, pour une population d'un peu plus de 100 000 habitants et 61 452 inscrits.

12 candidats donc à commencer par le député sortant, le nationaliste de « Fà populu Inseme », Michel Castellani. Face à lui un autre nationaliste, Petr'Anto Tomasi, pour « Corsica Libera ».

Jean-François Paoli, vice-président de la fédération corse du parti radical, défend lui les couleurs de la majorité présidentielle, « Ensemble », Michel Stefani le parti communiste et Dominique Mauny la France insoumise. L'union de la gauche n'a pas été possible en Corse. L'extrême droite est représentée elle par Alexis Fernandez pour le Rassemblement national et Jean-Michel Lamberti pour Reconquête d'Eric Zemmour. De son côté, membre de l'opposition municipale bastiaise Julien Morganti part sans investiture.

Enfin candidats également : Olivier Josué de LO, Michel Staelens pour le parti animaliste, Christine Cettour-Leoni et Gael Maquet.

Les candidats dans la 1ere circonscription de Haute-Corse

Toujours en Haute-Corse, la deuxième circonscription à présent. Huit candidats sont sur la ligne de départ.

Et là aussi le député sortant, Fà populu Inseme, jean-Félix Acquaviva brigue un deuxième mandat. Sur sa route, comme dans la première circonscription, un nationaliste, Lionel Mortini, le maire de Belgodère, qui se présente sans étiquette, mais bénéficie du soutien notamment de Corsica Libera.

A droite, le président de la fédération LR du département, François-Xavier Ceccoli, part sans étiquette.

En revanche Jean Cardi est investi par le Rassemblement national.

Amélie Raffaelli porte elle les couleurs du parti communiste, Viviane Rongione celle de LO.

Enfin, comme en 2017, Jean-Hugues Noel, dit le baron Mariani, convoite le palais Bourbon, mais en tant que suppléant. C'est sa fille, Marie Louise qui est titulaire.

Avec 192 communes, de la Balagne au centre Corse jusqu'à la plaine orientale, cette circonscription est la plus vaste de Corse. Elle compte 67 851 inscrits pour une population d'environ 82 000 habitants.

A noter aussi dans cette circonscription la candidature de Marie-Dominique Salducci représente Debout la France.

Les candidats dans la 2e circonscription de Haute-Corse

22 candidats en Corse du Sud

La Corse du Sud compte près de 114.000 inscrits pour quelques 158.000 habitants. Dans ce département, on enregistre donc 22 candidats sur les deux circonscriptions,

12 dans la première circonscription, celle d'Ajaccio, avec beaucoup de divisions.

On retrouve sans surprise le maire de la ville, Laurent Marcangeli, fort de son investiture Horizons. Se réclamant aussi de la majorité présidentielle, le docteur Michel Mozziconacci sera de la bataille.

A l'extrême-droite on retrouve également deux candidatures : celle de Nathaly Antona pour le Rassemblement National... et celle de David Quintela, pour Reconquête, le parti d'Eric Zemmour.

Les nationalistes partiront divisés : Romain Colonna portera les couleurs de la majorité territoriale Femu, tandis que Jean-Paul Carrolaggi, l'électron libre, est soutenu par Corsica Libera.

La gauche aussi est désunie.

La Corse exclue de la NUPES, il y aura donc un candidat pour LFI, Robin de Mari et une candidate pour le PCF, Anissa Flore-Amziane. Les socialistes ont aussi apparemment décidé de présenté une candidature à Ajaccio en la personne d'Angélique Susini.

Pour l'extrême gauche, il y aura évidemment une candidate de Lutte Ouvrière, Claire Lainez.

A noter enfin dans les candidatures diverses : celle de Pascale Bizzari, ancienne conseillère territoriale, et candidate aux municipales d'Ajaccio en 2020...

Sera aussi candidat dans cette première circonscription, Walter Lippler.

Les candidats dans la 1ere circonscription de Corse du Sud

On prend maintenant la direction de la seconde circonscription de Corse du Sud, celle de Porto-Vecchio - Sartène. Là, ils seront 11 à se disputer le siège de député.

Avec d'abord le sortant Paul André Colombani, pour le PNC. Il sera le seul candidat nationaliste.

Pour la majorité présidentielle, Valérie Bozzi, la maire de Grosseto Prugna sera candidate, avec un boulevard à droite depuis le retrait de Camille de Rocca Serra.

Il y aura deux candidatures à l'extrême-droite sur la circonscription : François Filoni pour le Rassemblement National et Olivier Battistini pour le mouvement Reconquête.

A gauche, là encore pas d'union. Le PCF présente son candidat, Pierre-Ange Muselli-Colonna et LFI présente le sien, Dylan Champeau, déjà présent en 2017. Tout comme Yves Daïen, candidat Lutte Ouvrière pour l'extrême gauche.

Ghislaine Salmat, Vincent Ettori, Yves Nicolaï et Pierre Paul Puccinelli seront également tous les trois candidats dans cette 2e circonscription de Corse du Sud.