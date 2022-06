Législatives 2022 : 46,89% de participation à 17h en Dordogne pour le second tour

Près de 320.000 Périgourdins sont appelés à voter ce dimanche 19 juin pour élire leurs députés. Quatre seront élus pour représenter le département. A 17 heures, le taux de participation est de 46,89%, en baisse par rapport à dimanche dernier mais en hausse par rapport aux dernières élections législatives d'il y a cinq ans. Il est de six points de plus qu'au second tour en 2017. C'est près de 10 points de plus que la moyenne nationale pour ce second tour 2022. Elle est de 38,11%.

A midi, le taux de participation était de 28,36% de participation en Dordogne pour le second tour. En hausse par rapport aux deuxième tour des législatives de 2017 à la même heure, il était de 22,61%.