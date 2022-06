Législatives 2022 : à 17h, le taux de participation en Mayenne pour le second tour est de 38,22 %

À 17h, la préfecture de la Mayenne comptabilise 38,22 % de participation au second tour des élections législatives. Ce dimanche 19 juin, 97.035 électrices et électeurs sont attendus aux urnes dans la 1ère et la 2e circonscription du département.