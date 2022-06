Législatives 2022 : à Aubervilliers, des jeunes s'engagent contre l'abstention

Alors que le second tour des élections législatives se déroulera ce dimanche, une question se pose : l’abstention sera-t-elle aussi importante qu’au premier tour malgré les enjeux ? Moins d’un Français sur deux (47,51%) s’est déplacé jusqu’aux urnes dimanche dernier et dans notre région c’est encore une fois la Seine-Saint-Denis qui détient le record de l’abstention (61%) et c’est particulièrement vrai dans la ville d’Aubervilliers où elle atteint quasiment les 60%.

Inciter les habitants à aller voter

Pourtant depuis un an, le Conseil local de la jeunesse de la ville (CLJ) s’engage. En 2021, lors des élections régionales, plusieurs de ses membres se sont portés volontaires pour être assesseurs dans les bureaux de vote. Ils ont recommencé cette année, lors de la présidentielle et du premier tour des législatives. C'est le fruit d'un long travail mené avec le service municipal jeunesse autour des questions de la démocratie et du vote.

"C'est vrai que je ne serais pas allé voter si je n'avais pas connu le service jeunesse, parce qu'avant je ne savais pas quoi faire. On est pas renseigné, on ne nous sensibilise pas assez sur le vote", nous confie Youcef, étudiant en médecine de 19 ans, qui a voté pour la première fois cette année à l'élection présidentielle.

Avec plusieurs autres jeunes du CLJ, en petit groupe et sous un soleil de plomb, il va "boîter" dans le quartier de la mairie ce jeudi après-midi. Les jeunes glissent dans les boîtes à lettres des immeubles, un flyer à l'effigie de Marianne sur lequel est inscrit ce message très simple : "Voter est un droit".

Les jeunes glissent un flyer qui inciter les habitants à voter dans les boîtes à lettre des immeubles © Radio France - Hajera Mohammad

Faire entendre la voix des jeunes

Parfois, ils n'hésitent pas à le tendre directement aux passants dans la rue. Une démarche saluée par Marie : "Bravo à eux, qu'ils continuent", les félicite cette électrice. Plus compliqué de convaincre Olivier, cet Albertivillarien qui n'a jamais voté. "Je trouve que ce n'est pas utile, je connais l'histoire du vote, que des gens sont morts pour ça, mais je ne suis peut-être pas assez lucide pour voter". "Et puis vu la politique actuelle, ça donne pas forcément envie", ajoute sa compagne, Caroline qui, elle, s'est tout de même déplacée jusqu'au bureau de vote dimanche dernier.

Ce discours, Achraf ne cesse de l'entendre chez certains jeunes de son entourage et le comprend. Mais pour cet étudiant en licence d'info-math, il est temps de reprendre le pouvoir : "Si on se plaint de notre quotidien mais qu'on ne fait pas la démarche d'aller voter pour essayer de changer les choses, c'est un peu compliqué de se plaindre derrière". Assales, lui en est convaincu, si les jeunes votaient d'avantage, le résultat des dernières élections notamment de la présidentielle, aurait été différent. "Aujourd'hui, ce sont les personnages âgées qui décident vraiment".

Le flyer distribué aux habitants d'Aubervilliers pour les inciter à voter © Radio France - Hajera Mohammad

Lutter contre une abstention record en Seine-Saint-Denis

Sur le terrain, chacun garde son opinion politique pour soi, pas question de nommer un candidat ou un autre. Le sujet c'est l'abstention et comment la faire baisser dans ce département où elle atteint des records à chaque scrutin. Sur ce point, Nour-Eddine Skiker, responsable du service municipal jeunesse ne cache pas sa fierté face à l'engagement de ces jeunes : "Quand on arrive à faire en sorte que certains deviennent presque nos partenaires et font les choses presque mieux que nous et bah tant mieux ! Dans nos territoires, il y a un vrai enjeu autour de la démocratie. Comment on peut jouer un rôle pour la maintenir, la développer et la rendre accessible à tous ? C'est ça qui est important".

Nour-Eddine Skiker, responsable du service municipal jeunesse devant les jeunes du CLJ d'Aubervilliers © Radio France - Hajera Mohammad

Rendre accessible la démocratie et y prend part activement, ces jeunes du CLJ ont bien saisi l'enjeu. Ce dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives, ils seront plusieurs encore à tenir des bureaux de vote.