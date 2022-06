Législatives : à Pont-à-Mousson, Ensemble appelle à faire barrage au RN et voter pour Caroline Fiat

Le duel est serré pour le second tour des élections législatives dans la sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle. La député sortante Caroline Fiat, qui représente la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), est qualifiée pour le deuxième tour face au candidat Rassemblement National Anthony Boulogne. La première a récolté 12,66% des suffrages, le second 12,03% des votes. Soit 451 voix d'écart.

"Pas l'ombre d'un doute"

"C'est un second tour qu'on voulait absolument éviter entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche, réagit Ergün Toparslan dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Malgré tout, pour le second tour j'appelle à voter pour Caroline Fiat. Le territoire ne peut pas se permettre d'avoir un député du Rassemblement National."

Membre du bureau exécutif du parti Renaissance, le maire de Maxéville Christophe Choserot appelle lui aussi à faire barrage au Rassemblement National. "Il n'y a pas l'ombre d'un doute, a-t-il déclaré à France Bleu Lorraine. J'étais d'ailleurs en 2017 l'un des premiers maires à appeler à voter pour Caroline Fiat. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pas une voix doit aller au RN."

En face, le candidat Anthony Boulogne appelle quant à lui à voter contre Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise autour duquel l'alliance de la gauche s'est formée. "Il y aura un tout contre sa politique anti-républicaine, anti-forces de l'ordre." Le Rassemblement National, en tête dans cette circonscription à la présidentielle, veut "transformer l'essai".