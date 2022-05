Législatives 2022 : à Saint-Etienne, 11 candidats briguent le siège de député de la deuxième circonscription

Chaque mardi et chaque jeudi, France Bleu Saint-Étienne Loire dresse le portrait d'une des six circonscriptions de la Loire. Dans la 2ème, celle de Saint-Etienne Sud, le député de La République en Marche Jean-Michel Mis est candidat à sa réélection.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Chaque mardi et chaque jeudi, à 6h38 et 8h08, France Bleu Saint-Étienne Loire s'intéresse à l'une des six circonscriptions du département. Ce mardi, portrait de la 2ème circonscription, celle de Saint-Etienne Sud, où le député sortant Jean-Michel Mis, de La République en Marche, est candidat à sa réélection.

La liste des candidats aux élections législatives dans la deuxième circonscription de la Loire

Jean-Michel Mis, LREM (député sortant)

Andrée Taurinya, Nupes

Marie-Camille Rey, Les Républicains

Zahra Bencharif, PRG

Hervé Breuil, Rassemblement national

Francette Moreau, Reconquête

Sophie Dieterich, Lutte ouvrière

David Jacquemard, Parti animaliste

Quentin Fontvieille

Nathalie Douspis

Bernard Sirot