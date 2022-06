Législatives 2022 : à Saint-Etienne, 11 candidats briguent le siège de député de la première circonscription

Chaque mardi et chaque jeudi, France Bleu Saint-Étienne Loire dresse le portrait d'une des six circonscriptions de la Loire. Dans la 1ère, celle de Saint-Etienne Nord, le député sortant Génération.s Régis Juanico ne se représente pas.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Chaque mardi et chaque jeudi, à 6h38 et 8h08, France Bleu Saint-Étienne Loire s'intéresse à l'une des six circonscriptions du département. Ce jeudi, portrait de la 1ère circonscription, celle de Saint-Etienne Nord, où le député sortant Génération.s Régis Juanico ne se représente pas.

La liste des candidats aux élections législatives dans la première circonscription de la Loire

Quentin Bataillon, Ensemble !/LREM

Pascale Fédinger, PRG

Yakup Harmanci

Pierrick Courbon, dissident à gauche

Romain Brossard, Lutte ouvrière

Samia Dussart, Reconquête

Laëtitia Copin, Nupes/EELV

Marie Simon, Rassemblement national

Frédérique Colombet

Anne-Audrey Perrin-Patural

Alexia Ostyn, UDI/LR