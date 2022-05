Législatives 2022 : à Saint-Nazaire, un candidat sans parti se lance dans la campagne

Un jeune Nazairien de 34 ans se lance dans la campagne des législatives. Sans parti et sans étiquette, David Bouchez tente sa chance pour la première fois dans la huitième circonscription de Loire-Atlantique avec plusieurs revendications en tête. Portrait.

Il se considère comme un électron libre. À 34 ans, David Bouchez ne veut pas qu'on lui colle une étiquette politique ou un quelconque parti sur le dos. Il l'a d'ailleurs toujours refusé, "même si certains partis m'avaient contacté par le passé, mais j'ai toujours voulu rester indépendant", affirme ce Nazairien de toujours.

Pour autant, David Bouchez se définit comme un citoyen engagé, qui a commencé à militer lors des manifestations contre la loi Travail en 2016, et plus encore lors du mouvement des gilets jaunes, qu'il a suivi du début à la fin. Aujourd'hui, il se décide donc à franchir un cap et à se lancer dans la campagne des législatives. David Bouchez se présente chez lui à Saint-Nazaire, dans la huitième circonscription de Loire-Atlantique.

Première campagne pour les législatives

Mais David Bouchez ne se lance pas tout seul dans l'aventure. Déjà, sa compagne, Elodie Andreau Bouchez le suit et sera sa suppléante pour cette nouvelle aventure. Cet ancien soignant, désormais reconverti dans l'agroalimentaire s'engage aussi sous la bannière de la Fédération française de citoyenneté. Un mouvement politique qui se revendique "apartisan". ll vient de se lancer et compte bien présenter plusieurs candidats partout à travers la France pour les prochaines élections.

Pour ce qui est de la mouvance politique de ce mouvement, difficile encore de la définir. David Bouchez, lui, a de son côté une volonté bien précise. Il se présente avant tout pour demander l'instauration du RIC, le Référendum d'initiative citoyenne. Revendication majeure des gilets jaunes, ce référendum populaire permettrait de consulter plus largement tous les citoyens sur un sujet particulier, sans forcément y associer le Parlement.

Le souci aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez d'offre politique en-dehors des partis. Notre démocratie est à bout de souffle" - David Bouchez, candidat aux législatives sur la huitième circonscription de Loire-Atlantique.

David Bouchez met aussi un point d'honneur à renforcer la sécurité, avec plus de moyens pour les forces de l'ordre. Il souhaite également une refonte complète du système de l'éducation nationale en France. Voilà donc pour les grandes lignes de son programme.

Des tracts sur les marchés

David Bouchez sait déjà qu'il aura fort à faire pour cette campagne. La huitième circonscription de Loire-Atlantique promet en effet d'être disputée entre les différents candidats qui ont déjà commencé la campagne, comme Matthias Tavel pour la Nouvelle union populaire, et d'autres politiques locaux prêts à se lancer dans l'arène. "Ca ne me fait pas peur pour autant", affirme le candidat sans étiquette. "Je suis prêt pour le combat".

Le Nazairien va donc déposer sa candidature en préfecture ce mercredi 18 mai, avant de lancer officiellement sa campagne. Des tracts sont prévus sur les marchés de la région, ainsi que des réunions publiques. Le candidat souhaite aussi rencontrer plusieurs maires de la huitième circonscription pour se faire connaître.