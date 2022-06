Législatives 2022 : avec un 2 sur 3, le presque carton plein du RN dans l'Yonne

Ils étaient 3, il en reste 2. Deux des trois députés de l'Yonne sont étiquetés au sein du RN : Daniel Grenon dans la 1e circonscription et Julien Odoul dans la 3è circonscription. Lors de ce 2e tour, le parti d'extrême droite a totalisé 54.176 votes dans le département.

Julien Odoul et son équipe de campagne, au soir de son élection à Sens, au second tour des législatives, nouveau député RN de l'Yonne dans la 3e circonscription

Deux députés Rassemblement National représenteront l'Yonne au Palais-Bourbon. C'est l'un des enseignements de ce deuxième tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin 2022. Daniel Grenon pour l'Auxerrois et la Puisaye, Julien Odoul pour le Sénonais. Seul le Tonnerrois et l'Avallonnais échappe au parti d'extrême droite et revient à André Villiers, pour la majorité présidentielle.

La poussée de l'extrême droite dans la lignée du premier tour

C'est presque un carton plein pour le parti dirigé par Marine Le Pen puisqu'Audrey Lopez a échoué de peu, 867 voix pour être exact, dans la deuxième circonscription. Pour autant, cette poussée confirme ce qui avait été entrevu lors du premier tour. Les trois candidats s'étaient qualifiés au deuxième tour, avec Audrey Lopez et Julien Odoul tous les deux en tête au premier tour, et Daniel Grenon deuxième à quelques centaines de voix derrière sa rivale de la Nupes, Florence Loury.

En termes de voix, le RN en avait totalisé 25.833 au premier tour, ce qui en faisait la première force politique du département. Ce deuxième tour est du même acabit : 54.176 voix au total sur ce deuxième tour et un score de plus de 66%, pour deux circonscriptions en bleu marine pour cinq ans.

"Il y a une poussée du Rassemblement National partout en France" - Julien Odoul, député de la troisième circonscription

La poussée du Front National est aussi là au niveau national estiment plusieurs cadres du parti d'extrême-droite. "Il y a une poussée du Rassemblement National partout en France", estimait sur France Bleu Auxerre, Julien Odoul, peu après son élection. De son côté, la cheffe de file du RN, Marine Le Pen a déclaré peu de temps après sa réélection dans la 11è circonscription du Pas-de-Calais, "nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés (...), notamment faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire." Mais aussi celui de créer un groupe parlementaire : avec 89 députés, le RN aura bien son groupe, ce qui signifie plus de temps de parole que pendant les 5 dernières années

"Je pense qu'il va falloir se poser les bonnes questions" - Patrick Gendraud, président du Conseil Départemental de l'Yonne et du comité de soutien d'André Villiers.

Cette poussée du Rassemblement National incite à l'inquiétude, notamment pour Patrick Gendraud, président LR du conseil départemental de l'Yonne. "Il va falloir se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a une attente des Français et le résultat du vote, si on y ajoute l'abstention (51,92% dans l'Yonne, N.D.L.R), montre bien qu'il y a un malaise en France. Alors je sais qu'André (Villiers) a le cuir solide et va essayer de trouver les meilleures solutions pour éviter ce qui est en train de se tramer, mais franchement je suis assez inquiet", développe le président du département.

"On assiste à quelque chose d'inédit sous la cinquième République, analyse de son côté Victor Albrecht, candidat de la majorité présidentielle dans la 1re circonscription. Cette poussée du RN signifie qu'il n'y aura qu'une majorité relative au Palais Bourbon pour Emmanuel Macron.

Pour Jean-Vincent Holeindre, politologue et professeur de sciences politiques à Sciences Po, cette poussée du RN est due, en partie à une implantation locale initiée il y a plusieurs années. "C'est un travail de longue haleine, (...) on voit bien que là, il y a un ancrage national et territorial mais aussi une victoire en trompe-l'œil d'Emmanuel Macron à la présidentielle qui s'est exprimé maintenant."