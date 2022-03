Législatives 2022 : "bien vivre, se rencontrer et s'accomplir ensemble" au programme de Clément Sapin

Le conseiller municipal d'Argenton-sur-Creuse, directeur artistique du festival Debussy, Clément Sapin se présente sur les terres du député En marche sortant François Jolivet (qui n'a pas encore annoncé s'il se représentait ou non). Le Parti Socialiste l'a investi depuis la mi-février. Depuis, le jeune trentenaire est déjà au travail pour bâtir son programme et il peut compter pour cela sur une quarantaine de personnes élus ou simples citoyens.

"De gauche et socialiste, dans cet ordre"

À 31 ans, Clément Sapin n'est pas tout-à-fait un novice en politique. D'abord, parce que la politique est une histoire de famille, ensuite et surtout parce qu'il est conseiller municipal d'Argenton-sur-creuse et était sur la liste menée par François Bonneau aux élections régionales en Centre-Val-De-Loire l'an passé. Il se définit "de gauche et socialiste, dans cet ordre" et ne manque pas de lancer une pique sur les divisions que connaît actuellement la gauche en France. Il s'est entouré d'une quarantaine de personnes élus ou simples citoyens mais il souligne : "on a une sensibilité de gauche, mais on sait que le plus important pour gagner et pour reconquérir cette circonscription c'est de se rassembler".

Trois axes de réflexions : bien vivre, se rencontrer et s'accomplir ensemble

Pour gagner justement, Clément Sapin est en train d'élaborer son programme autour de trois grands axes : "Bien vivre", "Se rencontrer" et "s'accomplir ensemble". Il a déjà des pistes de proposition ou à tout le moins des angles de travail. "Dans "bien vivre" on retrouvera par exemple la santé, on en fera un enjeu majeur. Pour rappel, il y a 217 médecins, je crois, pour 100.000 habitants ici. À Paris intra muros, c'est 800 pour 100.000 habitants, donc quatre fois plus. On fait face à un désert médical dans notre territoire et il faut influer et changer la politique de la nation pour justement combattre ces déserts médicaux" explique-t-il.

Parmi ses autres pistes de travail la mobilité solidaire "parce que beaucoup de personnes, malheureusement, perdent leur mobilité. Il faut aussi aller vers cette population. Je pense au maintien à domicile, je pense au logement partagé". Et puis, également le candidat entend faire des proposition sur l'éducation, l'attractivité et l'emploi.

Une équipe d'une quarantaine de personnes mène la campagne à ses côtés

Pour élaborer ce programme et formuler des propositions en adéquation avec les besoins des habitants, Clément Sapin entend aller au contact du terrain. Il peut compter sur le soutien d'une quarantaine de personnes élus ou simples citoyens. Ils viennent de l'ensemble de la circonscription, de Châteauroux comme des petites communes du PNR de la Brenne, "je tenais à ce maillage, il y a des enjeux communs entre ville et campagne comme la mobilité ou la santé" souligne Clément Sapin. Ils vont eux aussi aller à la rencontre des habitants via des évènements, des réunions publiques et des stands sur les marchés. À l'issue de l'élection présidentielle, et quand s'ouvrira la campagne des élections législatives, Clément Sapin dévoilera le résultat de ses rencontres et son programme pour être élu député.

Clément Sapin peut notamment compter sur le soutien du Président du Parc Naturel Régional de la Brenne et maire de Belâbre, Laurent Laroche. "J'espère que de cette candidature va dérouler un élan car il représente un humanisme dont on a bien besoin" souligne l'édile, qui se définit aussi de gauche sans pour autant être encarté au Parti Socialiste. Clément Sapin peut aussi compter sur le soutien de la Première secrétaire fédérale du PS dans l'Indre, et conseillère municipale d'opposition à Châteauroux, Delphine Chambonneau. Autre soutien, celui de simples citoyens comme Chantal ou encore Sébastien pour lequel "le territoire a besoin de sang neuf et de gens dynamiques" et qui espère que la candidature "permettra de faire émerger des propositions ambitieuses pour le territoire".

L'actuel député de la première circonscription, François Jolivet (LREM) n'a pas encore précisé si il serait candidat à sa propre succession. Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains.