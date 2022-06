Les électeurs berrichons ont choisi les cinq députés de l'Indre et du Cher qui siègeront à l'Assemblée nationale jusqu'en 2027. France Bleu Berry brosse le portrait de ces parlementaires, nouvellements élus ou déjà en poste.

Législatives 2022 : ce qu'il faut savoir sur les cinq députés élus dans l'Indre et le Cher

Ils étaient 41 candidats sur la ligne de départ. 41 prétendants pour les cinq sièges de député. Après une longue campagne, le verdict des urnes est tombé pour le second tour des élections législatives. En Berry, on connaît ce dimanche l'identité des nouveaux élus. France Bleu Berry vous présente les cinq députés dans l'Indre et le Cher qui seront à l'Assemblée nationale jusqu'en 2027.

François Jolivet, élu pour un second mandat

Après avoir maintenu un vrai-faux suspens sur sa volonté de se représenter, François Jolivet a finalement tenté sa chance. Le voilà député de la première circonscription de l'Indre pour cinq ans de plus avec 56.02% des suffrages. La suite logique d'une carrière politique qui s'est construite au fil des années. Il est d'abord assistant parlementaire du sénateur Daniel Bernardet. À l'époque, François Jolivet est dans les rangs de la droite. Mais il garde une activité professionnelle : directeur général de l'OPAC de l'Indre puis directeur d'un groupe immobilier. Des fonctions qu'il cumule pendant 22 ans avec son mandat de maire de Saint Maur entre 1995 et 2017.

Il abandonne sa casquette municipale lors de son élection comme député de l'Indre en 2017. Il est d'abord un candidat dissident de la droite avant de recevoir l'investiture de La République en Marche. Un retournement de veste qui lui est encore régulièrement reproché. Pendant les cinq ans de son premier mandat, il s'illustre par des prises de position sur des sujets comme l'écriture inclusive dont il est un farouche opposant. Il va même jusqu'à faire une proposition de loi pour en interdire l'utilisation dans les documents administratifs.

Nicolas Forissier, un-tiers de sa vie à l'Assemblée nationale

La deuxième circonscription de l'Indre et Nicolas Forissier, c'est une histoire qui dure. Le seul représentant du parti Les Républicains présent au second tour cette année entame un sixième mandat de député à l'âge de 61 ans. Il a obtenu 58.19% des voix. Le premier remonte à 1993. Il n'y a eu qu'une absence entre 2012 et 2017 lors de la victoire de la socialiste Isabelle Bruneau. Nicolas Forissier, également maire de La Châtre sans interruption de 1995 à 2017, est extrêmement bien ancré dans ce territoire.

On lui prêtait des velléités de rapprochement avec la majorité présidentielle, on se demandait s'il allait recevoir l'investiture de La République en Marche. Mais Nicolas Forissier est resté fidèle à ses couleurs des Républicains tout en se posant comme le candidat du rassemblement. Cette ouverture explique probablement la quatrième place de la candidate investie par la majorité présidentielle, Sophie Guérin, éliminée dès le premier tour.

Il n'y a donc pas de renouvellement dans la deuxième circonscription de l'Indre. Mais Nicolas Forissier assume son statut d'homme politique implanté depuis des décennies sur un territoire. Dans sa profession de foi, il se décrit lui-même comme un "député expérimenté, utile, qui connaît les administrations, qui a du poids face à ceux qui nous gouvernent".

François Cormier-Bouligeon, à grandes foulées vers un deuxième mandat

La majorité présidentielle conserve la première circonscription du Cher. Avec le même homme : François Cormier-Bouligeon, qui va fêter ses 50 ans cette année. Il a obtenu 57.14% des suffrages. Ce Berruyer de naissance s'est d'abord engagé aux côtés du Parti socialiste, notamment comme assistant parlementaire du député PS Gaëtan Gorce pendant dix ans, jusqu'en 2008. Il se rapproche finalement d'Emmanuel Macron, dont il devient le chef-adjoint de cabinet lors de son passage comme ministre de l'Economie et des Finances. Lorsqu'Emmanuel Macron démissionne à l'été 2016 pour préparer la campagne présidentielle de 2017, François Cormier-Bouligeon reste au sein de l'appareil gouvernemental comme conseiller auprès de Patrick Kanner, ministre des Sports.

Mais pour les législatives, Cormier-Bouligeon choisit son camp. Il se présente avec l'étiquette de La République en Marche et il est élu au second tour avec un peu plus de 56% des voix. Il est très engagé notamment sur les questions de l'activité sportive accessible au plus grand nombre. Le journal L'Equipe en avait fait un candidat potentiel pour décrocher le ministère des Sports avant la formation du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il s'est aussi mobilisé pour lutter contre l'engrillagement de la Sologne.

Nicolas Sansu signe son retour dans l'Hémicycle

Extrêmement bien implanté dans la deuxième circonscription du Cher, Nicolas Sansu n'avait pourtant pas résisté au raz-de-marée macroniste en 2017. Le maire communiste de Vierzon depuis 2008 avait été battu par la Modem Nadia Essayan. Cinq ans plus tard, la députée en poste n'a même pas passé le premier tour et Nicolas Sansu triomphe au second tour avec 54.37% des voix, face à Christine Poly, candidate du Rassemblement national.

Déjà député du Cher entre 2012 et 2017, revoilà Nicolas Sansu aux affaires. Le communiste est une personnalité politique au fort caractère. Ses coups de gueule se font entendre, il défend ses convictions avec force. Il est aussi à la manœuvre pour l'accueil de compétitions sportives, comme une étape de Paris-Nice cette année et une étape du Tour de France à l'été 2021.

Sa carrière politique avait débuté en 1992 en tant que collaborateur parlementaire au sein du groupe communiste au Sénat. Il devient ensuite en 1997 attaché parlementaire de Jean-Claude Sandrier, député communiste du Cher jusqu'en 2012. Il lui succèdera à ce moment.

Loïc Kervran, le macroniste qui a pris ses distances

Et si c'était ça aussi la clé de sa réélection dans la troisième circonscription du Cher ? Fin 2020, Loïc Kervran annonce prendre ses distances avec La République en Marche. Il quitte le parti dont il ne partage plus certaines visions. Certes, il est toujours un député de la majorité présidentielle, il se dit toujours macroniste. Mais ce pas de côté a peut-être joué.

À 38 ans, Loïc Kervran est le plus jeune député berrichon en poste. Il a obtenu 53.34% des suffrages. Il assume cette liberté de ne pas être encarté auprès d'un parti. Depuis 2020, il est également conseiller politique à Orcenais, village de 250 habitants dans le Cher. Il veut en faire une force, un ancrage local au plus près des habitants et des préoccupations des communes rurales.

Il défend également son bilan : son engagement pour la santé avec l'installation d'un IRM à l'hôpital de Saint-Amand-Montrond ; ses combats pour améliorer la mobilité et les transports avec la sécurisation du budget de rénovation de la ligne ferroviaire entre Bourges et Montluçon ou encore la réfection de la piste de la base d'Avord.