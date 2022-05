Législatives 2022 : ces députés alsaciens qui ne se représentent pas

Les élections législatives approchent, c'est dans cinq semaines. En Alsace, 11 députés sont candidats à leur propre succession : Bruno Fuchs, Raphaël Schellenberger, Patrick Hetzel, Bruno Studer, Martine Wonner, Jacques Cattin, Yves Hemedinger, Vincent Thiébaut, Philippe Meyer, Sylvain Waserman et Olivier Becht dans le Bas et le Haut-Rhin.

Mais il y a aussi ceux qui ont décidé de ne pas repartir. Ils sont quatre en Alsace : Frédéric Reiss et Jean-Luc Reitzer pour Les Républicains. Antoine Herth pour Agir ensemble et Thierry Michels pour La République en Marche. Et les raisons de ne pas se représenter sont multiples.

Il y a d'abord ceux qui estiment avoir atteint la limite d'âge. C'est le cas de Jean-Luc Reitzer, député LR du Sundgau depuis 34 ans. Il raccroche donc, sans jamais avoir cédé aux appels du pied des macronistes dit-il. "Le cœur saigne, mais la sagesse m'a conduit à penser qu'au bout de sept mandats, je fais partie des trois plus anciens de l'Assemblée sortante. Il était peut être temps de passer le flambeau à des espérances nouvelles. Moi je n'ai jamais voulu céder, j'ai été très sollicité pour rejoindre la majorité présidentielle, j'ai toujours été fidèle à mes convictions, je n'ai jamais voulu à la soupe comme on dit" explique l'ancien maire de Altkirch.

Pas question de trahir Les Républicains donc malgré une situation très compliquée pour le parti. Le LR Frédéric Reiss député du secteur de Wissembourg arrête lui aussi après 4 mandats. Mais rien à voir avec les mauvais résultats de son parti à la présidentielle.

"J'arrive à l'âge de 72 ans. J'avais annoncé que c'était mon dernier mandat. A un certain moment il faut savoir tourner la page. Mais rien à voir avec le résultat de LR à la présidentielle. J'étais très déçu, surtout du score très faible de Valérie Pécresse. Mais ma décision était prise. En fait, cela fait quelques mois que l'on envisage une nouvelle solution pour prendre la continuité dans la circonscription de Wissembourg" dit Frédéric Reiss.

Moins de fond, plus de forme

Côté majorité présidentielle, le député Agir de Sélestat Antoine Herth lui aussi jette l'éponge, après quatre mandats et 20 ans de députation. Pour laisser la place à d'autres. Mais il se dit aussi lassé de voir le rôle de député se réduire. "Au bout de quatre mandats, le moment est venu de tourner la page. Pour une respiration démocratique. Et puis plus personnellement, il y a quand même eu un changement important dans la façon d'exercer un mandat de député. On travaille moins sur le fond que sur la forme et la communication, qui est devenue de plus en plus compliquée. Ce qui me fait dire que le rapport entre l'énergie déployée et le résultat est quand même de plus en plus en défaveur d'un nouveau mandat" explique-t-il. Il dit maintenant vouloir revenir à son métier de toujours, agriculteur.

Enfin à Strasbourg Thierry Michels, député LREM, a lui aussi décidé de ne pas rempiler pour un éventuel deuxième mandat dans une circonscription où les jeux n'étaient pourtant pas encore fait.