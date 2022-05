Législatives 2022 : cinq candidatures insolites en Nouvelle-Aquitaine

Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin en France et en Nouvelle-Aquitaine. Parmi les nombreuses candidatures dans cette région, certaines détonnent et France Bleu les a compilées.

Il ne reste que quelques semaines aux différents candidats aux législatives pour se démarquer avant le premier tour qui aura lieu le 12 juin prochain. En Nouvelle-Aquitaine, ils sont plusieurs centaines à ferrailler dans les diverses circonscriptions de la région. Parmi eux, on remarque certaines têtes connues : l'humoriste Gérald Dahan en Charente-Maritime, le chanteur Francis Lalanne en Charente. En Dordogne, un étonnant candidat se présente sous le nom de "Patriotix". Et puis, au sud de la région, deux partis animalistes s'écharpent dans trois circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques. Le Parti animaliste, dans les Landes, porte même la candidature d'un certain Jonathan Hareng.