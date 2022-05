Législatives 2022 : dans la 2e circonscription, des électeurs perdus devant le duel Bannier-Langouët

À moins de deux semaines du premier tour des élections législatives, le 12 juin, la situation reste floue dans la deuxième circonscription de la Mayenne. La députée sortante, Géraldine Bannier, députée Modem, est investie par "Ensemble", le groupe de la majorité présidentielle. Face à elle, il y aura Christophe Langouët, l'actuel maire de Cossé-le-Vivien. En 2017, l'élu avait retiré sa candidature au profit de Géraldine Bannier, soutenant alors celle qui est devenue députée à l'Assemblée nationale. Mais cette année, ce n'est plus la même histoire ce qui laisse les électeurs dubitatifs.

Christophe Langouët a décidé de faire dissidence et de maintenir sa candidature en s'affichant sans étiquette mais "en soutien" de la majorité présidentielle. Une situation difficile à comprendre pour les habitants de Cossé-le-Vivien, commune dirigée par Christophe Langouët et Courbeveille, où Géraldine Bannier a été maire pendant plus de trois ans. "Je trouve ça complètement ridicule !, s'agace Pierre. Dans son potager à Courbeveille, il ne comprend pas. Ça va être dispersé, ça va encore faire une polémique qui va être complètement idiote. Il y en a surtout besoin de s'entendre les uns les autres et de marcher ensemble dans le même sens."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une situation que ne comprend pas non plus Jérôme. Il ne sait toujours pas pour qui voter et il aurait aimé avoir un seul candidat de la majorité sur la ligne de départ : "Je pense qu'il y aurait pu avoir un consensus, un accord équitable pour éviter peut être de se répartir un peu trop les voix. Ca peut être au détriment d'un tiers qui puisse se démarquer."

La situation ne semble pas plus claire à six kilomètres de là, à Cossé-le-Vivien. Devant la mairie, Jacques est satisfait du travail de la députée sortante et il se demande pourquoi changer : "Je ne vois pas pourquoi le maire de Cossé, qui est le président de la communauté de communes, le président de la commune du Pays de Craon, conseiller départemental, brigue la place de député. C'est de l'ambition personnelle, point à la ligne. Ce n'est pas du tout une raison politique."