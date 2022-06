Législatives 2022 : dans la 2e circonscription du Cher, la députée Modem sortante battue, un duel NUPES-RN

C'est l'une des grosses surprises de la soirée dans le Berry. La député Modem sortante Nadia Essayan est éliminée dès le premier tour de cette élection législative. Elle arrive troisième, avec 22.6% des voix.

En tête des suffrages, le candidat de la NUPES Nicolas Sansu, maire de Vierzon, a recueilli 32.36% des voix. Il affrontera au deuxième tour la candidate du Rassemblement National, Christine Poly, qui a recueilli 22.99%.

L'union a très bien fonctionné - Nicolas Sansu, candidat NUPES

"L'union a très bien fonctionné" s'est satisfait Nicolas Sansu sur France Bleu Berry. Le maire de Vierzon, et ancien député, devra cependant aller chercher les électeurs favorables à la majorité présidentielle pour l'emporter. "L'appel est simple. Il y a le choix entre un élu qui a toujours respecté la République, qui a toujours travaillé pour la circonscription, et en face quelqu'un qui prône la haine et la division, et que l'on a même pas vue pendant la campagne, que l'on ne connaît pas. Le choix sera très vite fait, les électeurs ne s'y tromperont pas, je pense. Je vais contacter Mme Essayan pour lui demander d'apporter le soutien républicain, comme j'ai pu le faire à Mr Macron."

Ma consigne de vote, c'est : bon courage - Nadia Essayan, candidate de la majorité présidentielle éliminée par la NUPES et le RN

"Ce n'est pas un échec, c'est un vote" a réagi Nadia Essayan sur France Bleu Berry. "C'est une circonscription qui a toujours été difficile. J'ai vécu une expérience passionnante au service de mes concitoyens. C'est à d'autres de faire le travail à l'Assemblée Nationale. Moi, je continue mon mandat à la Région avec un groupe qui correspond à mes valeurs".

"Ce n'est même pas la peine qu'il (Nicolas Sansu) me contacte, je ne lui parle pas" a poursuivi la désormais ex-députée. "Je ne donnerai pas ma voix à la candidate du Rassemblement National. Je n’apprécie pas la manière de faire ni la politique de Nicolas Sansu, mais voilà… C’est un vote républicain. Même si on se pose des questions sur ce qu’il y a encore de républicain dans certains propos de Jean-Luc Mélenchon."

"Je souhaite bon courage aux électeurs pour le deuxième tour qui oppose un candidat ‘Mélenchon’ a une candidate inconnue du Rassemblement National. Ma consigne de vote, c’est : bon courage. Je ferai le barrage républicain, mais avec les sentiments qui sont les miens et que je garderai."