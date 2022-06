Législatives 2022 : dans la 7e circonscription de la Gironde, Bérangère Couillard (Ensemble!) est en tête

Bérangère Couillard (Ensemble!), la députée sortante de la 7e circonscription de la Gironde s'est qualifiée pour le second tour des législatives ce dimanche. Avec 739 voix d'avance sur son adversaire, Jean-Renaud Ferran (NUPES), le match s'annonce serré.

Dans la 7e circonscription de la Gironde, les deux candidats arrivés en tête sont la députée sortante Bérangère Couillard (Ensemble), et Jean-Renaud Ferran (NUPES), avec respectivement 36,27% et 34,51% des suffrages ce dimanche. 739 voix les séparent. Lorsque les deux ont appris les résultats, ils étaient dans la même pièce à la mairie de Pessac. Dans la commune, c'est le candidat NUPES qui est arrivé en tête ce qui a valu quelques "On va gagner" retentissant dans la salle. Mais pas de quoi déstabiliser la députée sortante qui attendait le cumul des votes de toutes les communes de la circonscription.

C'est finalement elle qui arrive en tête. Satisfaite du résultat, elle ne s'éternisera pas à la mairie pour le fêter. La nuit est studieuse et consacrée à l'analyse des résultats dans chaque bureau de vote pour se remettre au travail dès ce lundi. Avec au programme : porte à porte et rencontre des habitants. "J'ai eu effectué un mandat de proximité, et je vais continuer à le faire" explique la candidate à sa réélection.