Législatives 2022 dans la Vienne : Lisa Belluco, de la Nupes, crée la surprise sur la première circonscription

C'est la surprise de ces législatives dans la Vienne, la défaite de la députée sortante de la première circonscription. Françoise Ballet-Blu, sous l'étiquette "Ensemble" s'incline face à Lisa Belluco, inspectrice de l'environnement de 31 ans, proche de la maire écologiste de Poitiers Léonore Moncond'huy, et qui remporte le scrutin avec 51,36%.

Lisa Belluco, une jeune pousse en politique

Lisa Belluco a fait ses débuts en politique en intégrant la liste victorieuse de Poitiers Collectif lors des municipales de 2020 à Poitiers, qui a vu élire la maire écologiste Léonore Moncond'huy. Engagée d'abord chez Génération.s puis ensuite à EELV, elle a fait du sauvetage de la planète et de la justice sociale ses deux chevaux de bataille. "L'écologie est la cause la plus importante pour moi. Et elle ne doit pas être mise en application en dépit de la justice sociale ou de la démocratie", souligne-t-elle. Ex-membre du conseil d'administration de l'association nationale Agir pour l'environnement, cette citadine qui n'a pas de voiture, réalise la plupart de ses déplacements "à pied ou à vélo". Elle s'est illustrée au début de la mandature écologiste en annonçant que la mairie allait demander aux promoteurs de "lever le pied", refusant de délivrer plusieurs permis de construire au nom "d'un urbanisme responsable et d'une plus grande mixité". Elle est également joueuse de football, licenciée au Stade Poitevin. Lisa Belluco était arrivée en tête au 1er tour avec 33% des voix avec presque 5 points d'avance sur la députée sortante Françoise Ballet-Blu (Ensemble-Renaissance).

Sacha Houlié et Nicolas Turquois réélus sur les deuxième et quatrième

Les trois autres candidats macronistes devaient affronter un candidats Nupes et deux RN. Dans la 2e circonscription, le sortant Sacha Houlié qui a vu sa permanence plusieurs fois dégradée durant son mandat, remporte 51,19% des suffrages, face à Valérie Soumaille (Nupes). Dans la 3e circonscription du Sud-Vienne (Civray), le candidat de la majorité Pascal Lecamp (Ensemble-Modem) pourtant au coude-à-coude au premier tour avec le RN Eric Soulat, remporte largement l'élection avec 54,14% des voix. Dans cette circonscription, le député sortant Jean-Michel Clément, un ancien socialiste réélu en 2017 avec En Marche et qui repartait sous la bannière de Place publique (centre-gauche), a été éliminé dès le premier tour. Dans la 4e circonscription, celle de Châtellerault, un territoire marqué par un bassin industriel qui souffre, le député sortant Nicolas Turquois (Ensemble-Modem) se maintient avec 54,58%, face à la RN Marion Latus.