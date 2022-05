Législatives 2022 : dans le Forez, neuf candidats briguent le siège de député de la sixième circonscription

Chaque mardi et chaque jeudi, France Bleu Saint-Étienne Loire dresse le portrait d'une des six circonscriptions de la Loire. Dans la 6ème, celle de la plaine du Forez, le député de La République en Marche Julien Borowczyk est candidat à sa réélection.

La liste des candidats aux élections législatives dans la sixième circonscription de la Loire

Julien Borowczyk, LREM (député sortant)

Jean-Pierre Taite, Les Républicains

Yves Petiot, Lutte ouvrière

Grégoire Granger, Rassemblement national

Marie-Paule Olive, Nupes

Catherine Briaut , Parti animaliste

Maylis Perrot, Reconquête