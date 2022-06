Législatives 2022 : dans le Gier, 11 candidats briguent le siège de député de la troisième circonscription

Chaque mardi et chaque jeudi, France Bleu Saint-Étienne Loire dresse le portrait d'une des six circonscriptions de la Loire. Dans la 3e, celle de la vallée du Gier la députée sortante de La République en Marche Valeria Faure Muntian ne se représente pas.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Chaque mardi et chaque jeudi, à 6h38 et 8h08, France Bleu Saint-Étienne Loire s'intéresse à l'une des six circonscriptions du département. Ce mardi, portrait de la 3ème circonscription, celle du Gier, où la députée sortante Valeria Faure Muntian, d'Ensemble (ex-LREM), ne se représente pas.

Les candidats dans la troisième circonscription de la Loire

Eric le Jaouen

Pascal Besson

Emmanuel Mandon

Louis Caillon

Vincent Bony

Axel Dugua

Isabelle Surply

Angelina Lamarca

Pauline Husseini

Nina Morel

Mariam Assaoune

Catherine Martin

Sandrine Leglise

Alexandre Vidal