Législatives 2022 dans le Loiret : 2 recours ont finalement été déposés

Dans le Loiret, 2 recours ont finalement été déposés devant le Conseil constitutionnel pour contester les résultats des élections législatives. Les candidats avaient jusqu'à ce mercredi 18h pour effectuer cette démarche. Dans la 5ème circonscription (celle de Fleury-Pithiviers), le candidat RN Valentin Manent, battu au second tour pour 11 voix, a lancé une procédure dès lundi. Dans la 4ème circonscription (celle de Montargis), l'ancien ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer, éliminé au 1er tour pour 189 voix, a attendu le dernier moment, mais il a bel et bien déposé un recours aujourd'hui.

Valentin Manent pointe des "erreurs" lors du dépouillement

Valentin Manent peut, a priori, être le plus optimiste. Seulement 11 voix donc le séparaient du vainqueur Anthony Brosse (Renaissance) : or le premier critère que le Conseil constitutionnel prend en compte, c'est la faiblesse de l'écart de voix. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante : encore faut-il prouver qu'il y a eu des irrégularités ou des erreurs lors du scrutin.

Or c'est ce qu'affirme Valentin Manent, qui évoque des erreurs humaines lors du dépouillement. "Moi et mon équipe avons épluché tout cela pendant 3 jours à la préfecture, raconte-t-il. Nous avons découvert des bulletins en ma faveur déclarés nuls parce qu'il y avait une tache d'encre au dos, sans doute due à l'imprimerie ; à l'inverse, des bulletins pour Anthony Brosse ont été déclarés valides alors qu'ils avaient été partiellement déchirés... Au total, il y a plus d'une dizaine d'erreurs. En soi, ce n'est pas bien méchant, mais mis bout à bout, cela change tout." De son côté, la préfecture du Loiret avait procédé à un recomptage le lundi 20 juin et n'avait rien trouvé à redire.

Ça s'annonce compliqué pour Jean-Michel Blanquer

Le cas de Jean-Michel Blanquer semble plus compliqué. D'abord parce qu'il a été battu dès le 1er tour, et qu'il a été éliminé avec + de 100 voix d'écart - on n'est pas vraiment dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Restent tout de même ses arguments, qui visent en fait Bruno Nottin, son adversaire communiste (défait au second tour) : la sponsorisation de posts Facebook pour atteindre une cible plus large, ce qui est interdit par le code électoral (mais cela concerne une page que ne gérait pas Bruno Nottin lui-même) ; et la diffusion de tracts parodiques qui pouvaient prêter à confusion (mais qui ont été distribués à 2 semaines du 1er tour).

Cela a-t-il suffi à altérer la sincérité du scrutin ? Thomas Ménagé, le député RN qui a remporté l'élection, ne le pense pas. "Franchement, je prends ça avec sérénité, je n'ai pas le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, réagit-il. Moi je suis au travail, à l'Assemblée nationale et sur le terrain, pour défendre les habitants de la circonscription qui ont été très clairs dans leur choix puisqu'ils m'ont accordé 63% des suffrages. S'il le fallait, je retournerais devant les électeurs avec beaucoup de sérénité."

Dans les deux cas, cela pourrait prendre du temps

En 2017, 3 recours avaient été déposés dans le Loiret après les législatives. Un seul avait entrainé l'annulation du scrutin - c'était dans la 4ème circonscription, l'élection de Jean-Pierre Door (LR) avait été invalidée. Jean-Pierre Door avait gagné pour seulement 8 voix d'écart, et un de ses soutiens avait publié sur Facebook un appel à voter pour lui le jour même du scrutin ! Cela n'avait pas empêché l'élu montargois d'être facilement réélu député lors de l'élection partielle organisée en mars 2018, dans un contexte de très forte abstention.

A l'époque, le Conseil constitutionnel avait mis 6 mois pour prendre sa décision : il n'a en fait aucun délai imposé pour trancher. Les recours pour les législatives ne sont pas suspensifs (le député élu reste en place jusqu’à l’éventuelle décision d’annulation) et jusqu'ici, sous la Vème République, seulement 5% des recours ont abouti.