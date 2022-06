Législatives - Marine Le Pen à Perpignan : "Je viens dire à mes électeurs, c'est la dernière chance"

INTERVIEW - Marine Le Pen était à Perpignan ce mercredi pour appuyer les quatre candidates RN aux élections législatives dans les Pyrénées-Orientales et remobiliser son électorat. La finaliste de la dernière présidentielle tacle Emmanuel Macron et évoque son avenir.

Deux mois après son meeting d'avant premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen est revenue à Perpignan ce mercredi pour soutenir les candidates RN aux élections législatives. Il y a cinq ans, Louis Aliot avait arraché la deuxième circonscription. Il y a donc un territoire à défendre pour la cheffe de file du Rassemblement National.

Ses objectifs pour ce scrutin

Quels sont vos objectifs dans le département des Pyrénées-Orientales ? Vous avez fait 57 % des voix à la présidentielle.

Potentiellement, on pourrait gagner partout. On a quatre candidates qui sont très investies, qui sont très au fait de la situation, des territoires qui sont très implantées. Je suis d'ailleurs très heureuse qu'il y en ait quatre sur quatre. C'est assez rare pour le noter et il est absolument essentiel que nos électeurs aillent voter. En réalité, si nos électeurs de la présidentielle vont voter aux législatives, on peut très bien avoir quatre députés dans le département. Ça, c'est une réalité politique. Donc tout est entre leurs mains et je viens dire à mes électeurs :

"Attention ! L'élection législative contre Emmanuel Macron, c'est la dernière chance."

Après, il y aura plus d'élections pendant quatre ans. À part des européennes qui n'auront pas d'influence sur sur la politique nationale.

Quatre femmes, vous le disiez, c'est un hasard ou une volonté ?

Non, c'est un hasard. C'est un hasard, mais ça démontre qu'il y a des femmes de grande qualité au Rassemblement National et que, comme souvent je le dis d'ailleurs, quand les femmes s'engagent, eh bien elles font des candidates et des députés qui sont remarquables. Elles ne lâchent rien. Elles ont beaucoup de ténacité. Et je suis heureuse de voir cette génération de femmes arriver aux responsabilités.

Vous disiez qu'elles sont très implantées, mais elles ne sont pas forcément très connues par rapport peut-être aux candidats d'autres partis qui ont déjà des mandats électifs, qui sont dans la politique depuis très longtemps. Est-ce que ça ne peut pas être un handicap ?

Non, elles ont des mandats. Elles sont conseillères régionales pour certaines, elles sont conseillères municipales. Donc elles sont connues sur leur circonscription. Elles ne sont pas encore connues au niveau national, mais elles le seront quand elles seront élues députées.

"La méchante leçon des élections régionales."

Depuis quelques jours, on vous sent secouer un peu vos électeurs. Vous les trouvez un peu endormis ?

Non, non, pas du tout. Mais croyez moi, j'ai retenu la méchante leçon des élections régionales. C'est à dire que beaucoup de gens souhaitaient que la politique que nous prônons soit appliquée mais beaucoup ne sont pas allés voter. Quand le peuple ne vote pas, le peuple perd. Et quand le peuple vote, le peuple gagne. Donc je viens leur dire, il faut à tout prix de ne pas considérer ces élections législatives comme une élection subsidiaire. C'est une élection essentielle et c'est la seule, en l'occurrence, qui peut permettre d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir les pleins pouvoirs.

On peut comprendre que les électeurs soient un peu dubitatifs. Vous même, vous avez reconnu que ce serait impossible sans doute, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, peut-être même difficile d'avoir un groupe. Pourquoi est-ce si important de venir voter ?

C'est absolument essentiel, parce que c'est ce qui peut permettre d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue, c'est-à-dire d'avoir les mains totalement libres durant les cinq prochaines années pour mener une politique terriblement toxique. Que ce soit sur son laxisme migratoire, sur le chaos sécuritaire dont il est responsable ou sur la retraite à 65 ans et les mesures sur le pouvoir d'achat qui manifestement n'ont aucune influence sur les difficultés qui sont celles des Français.

Vous parlez de l'inflation comme d'un véritable tsunami qui s'apprête à déferler ?

Oui, je pense que c'est quelque chose de terrible, l'inflation, parce que c'est ce qui rogne en réalité la vie quotidienne des Français. Et tous ceux qui ont des salaires qui sont des salaires minimes ou des pensions pour les retraités qui sont minimes, peuvent être du jour au lendemain jetés dans des difficultés quotidiennes absolument terrifiantes. Donc, je crois que le pouvoir d'achat est une priorité absolue auquel j'ai apporté déjà toute une série de réponses que je continuerai à défendre à l'Assemblée nationale.

Pas de regret de ne pas s'être alliée avec Reconquête

Quand vous voyez la dynamique qui existe en ce moment autour de la Nupes [nouvelle union populaire écologique et sociale], ne regrettez-vous pas de ne pas avoir formé une coalition avec Reconquête [le parti d'Eric Zemmour] ?

Non, parce que je ne mens pas à mes électeurs. Moi, je ne fais pas d'alliance avec des gens avec lesquels j'ai des divergences sur des sujets qui sont fondamentaux.

"Zemmour, il n'y a pas une ligne sur le pouvoir d'achat dans sa profession de foi. Il a un désintérêt total pour cela. Il est pour la retraite à 65 ans."

Moi je suis désolée, mais j'aurais eu le sentiment de trahir mes électeurs si j'avais passé un accord de boutique politicienne, alors que nous avons des divergences aussi profondes sur des sujets aussi importants que la vie quotidienne, le pouvoir d'achat des Français.

Lors de la présidentielle, vous êtes arrivée en tête au second tour dans 150 circonscriptions. Pourtant, vous n'aurez certainement pas 150 députés. C'est un problème ?

Ça dépend si les électeurs vont voter et si mes électeurs vont voter. Nous pouvons potentiellement avoir 150 députés. Maintenant, il y a 577 combats électoraux puisqu'il y a 577 circonscriptions. Chaque combat se mène dans chaque circonscription et nous ferons le maximum pour pouvoir avoir un groupe de plein exercice et pour pouvoir être très efficace. Mais vous savez, à six députés, on a été plus efficace que des groupes qui en avaient 50. Par conséquent, nous serons d'une redoutable efficacité à partir du moment où les Français nous donnent les moyens d'être, encore une fois, un groupe d'opposition de plein exercice.

Son avenir et la direction du Rassemblement national

Les sondages vous annoncent peut-être élue dès le premier tour, dimanche prochain dans le Nord. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire après ? Est-ce que vous souhaitez reprendre la présidence du Rassemblement national ? Et sinon, Louis Aliot pourrait-il faire un bon président de votre mouvement ?

D'abord, on verra ça après les élections législatives. Si je ne reprends pas la tête du Rassemblement National, il y aura un congrès. Il y aura donc des élections internes. Ce sont les adhérents du Rassemblement National qui choisiront le ou la future présidente. Et je pense que Louis [Aliot] évidemment a démontré les qualités qui étaient les siennes à la direction du mouvement, il y est depuis longtemps. S'il a le souhait d'être candidat, il le sera. C'est aussi simple que ça la démocratie, vous savez.