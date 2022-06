Législatives 2022: débat ce mercredi en Vendée sur France Bleu Loire Océan

La campagne de l'entre-deux-tours des élections législatives passe toute cette semaine par France Bleu Loire Océan. Ce mercredi matin de 8h10 à 8h30 les deux candidats dans la 1ère circonscription de Vendée, La Roche-sur-Yon Nord - Challans, débattront: Philippe Latombe, député Modem sortant et Lucie Etonno, élue EELV pour la Nupes.

Cette circonscription longtemps centriste (l'UDF Jean-Luc Préel) puis représentée de 2012 à 2017 par l'actuel président du département Alain Leboeuf a basculé en 2017 dans le camp macroniste. Le député Modem Philippe Latombe a remporté le 1er tour réunissant plus de 30 % des suffrages devant la conseillère régionale écologiste Lucie Etonno 24%. Le centriste soutenu par les Républicains Laurent Caillaud, 3e avec 16% ,n'a donné aucune consigne. C'est aussi dans cette circonscription qu'on a le moins voté en Vendée dimanche dernier avec 52 % d'abstention.

Lucie Etonno candidate Nupes aux élections législatives 2022 dans la 1ère circonscription de Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Lucie Etonno - qui recevra jeudi matin le soutient de Yannick Jadot- défend le programme de la Nupes: blocage des prix des produits de première nécessité, SMIC à 1.500 euros, retraite à 60 ans. Philippe Latombe met lui l'accent sur la santé et souhaite réformer le système actuel des ARS selon lui "sclérosées et centralisées". Le député sortant veut aussi soutenir les initiatives locales en faveur notamment d'une "écologie réaliste et innovante" et non pas "punitive". Dimanche soir ce dernier se disait "très heureux de ce 2e tour avec Nupes pour avoir une discussion de fond". Et bien ce sera sur France Bleu Loire Océan ce mercredi matin.

Philippe Latombe député Modem de Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

