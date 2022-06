Les résultats sont tombés en Berry après le second tour des élections législatives. On sait qui sont les cinq députés élus pour les cinq prochaines années.

Législatives 2022 : découvrez les résultats du second tour dans le Cher et dans l'Indre

Après une campagne souvent discrète et une élection marquée par une abstention une nouvelle fois élevée, on connaît désormais les résultats du second tour des élections législatives. Cinq circonscriptions étaient remises en jeu en Berry ce dimanche.

Dans le Cher, deux confirmations et une surprise

Première circonscription du Cher

Selon les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, c'est le député sortant François Cormier-Bouligeon qui est réélu avec 57.14% des suffrages. Il s'impose face au candidat de la Nupes, le socialiste Alex Charpentier qui a obtenu 42.86% des voix.

Deuxième circonscription du Cher

Après l'immense surprise de l'élimination dès le premier tour de la députée Modem Nadia Essayan, le second tour semblait acquis pour Nicolas Sansu. Le maire communiste de Vierzon, candidat de l'alliance de la gauche Nupes, retrouve le fauteuil de député du Cher qu'il avait déjà occupé entre 2012 et 2017. Sansu l'emporte avec 54.37% des suffrages face à Christine Poly, une candidate du Rassemblement national qu'il aura tancé à plusieurs reprises pendant la campagne, marquant à chaque fois de fortes divergences. Elle a convaincu 45.63% des électeurs.

La marche était trop haute pour Christine Poly, novice en politique qui a tenté de capitaliser sur les bons scores de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Mais cette coiffeuse à domicile a aussi séduit des électeurs sans doute lassés par le manque de renouvellement de la classe politique. Elle avait aussi fait de la défense du pouvoir d'achat sa thématique principale de campagne.

Troisième circonscription du Cher

Prendre ses distances, ça fonctionne. Loïc Kervran n'est plus encarté et n'est plus membre de La République en Marche depuis fin 2020. Un éloignement qui peut être l'une des raisons de sa victoire ce dimanche soir au second tour des législatives. Il a décroché 53.34% des voix.

Le Rassemblement national fait donc chou blanc partout en Berry. Dans les trois circonscriptions où il était qualifié pour le second tour, il est battu. C'est aussi le sort réservé au secrétaire départemental du RN dans le Cher. Thibaut de la Tocnaye ne s'impose pas dans cette troisième circonscription du Cher, totalisant 46.66% des bulletins.

Dans l'Indre, on prend les mêmes et on recommence

Première circonscription de l'Indre

Pas de changement dans l'Indre : François Jolivet rempile pour cinq ans de plus à l'Assemblée nationale. Le député sortant, membre de la majorité présidentielle, était déjà arrivé en tête au soir du premier tour. Il est parvenu à consolider son avantage sur son adversaire de la Nupes avec 56.02% des voix.

De son côté, Eloïse Gonzalez ne permet donc pas à l'alliance de la gauche de décrocher un siège de député dans l'Indre. Elle a obtenu 43.98% des suffrages. Sa qualification pour le second tour s'était faite sur le fil, avec 88 voix d'avance sur Mylène Wunsch, candidate du Rassemblement national.

Deuxième circonscription de l'Indre

Pas de surprise : Nicolas Forissier est confortablement réélu au second tour de ces élections législatives avec 58.19% des voix. Le seul candidat LR encore en lice en Berry va donc pouvoir entamer un sixième mandat de député dans la deuxième circonscription de l'Indre.

Il était opposé à Fabien Thirion. Le candidat du Rassemblement national, âgé de 23 ans, n'aura pas réussi à lutter contre l'ancrage local de son adversaire, maire de La Châtre pendant de longues décennies. Il a obtenu 41.81% des suffrages.