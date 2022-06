Législatives 2022 : Participation en hausse au second tour, en Isère comme en France

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 19 juin. A midi, le taux de participation en Isère était de 19,65 %. Le premier tour été marqué par un recul de la majorité présidentielle, la qualification de six candidats de l'union de la gauche et de quatre du Rassemblement National.