Législatives 2022 : découvrez le taux de participation en Ardèche à 12h

Le second tour des élections législatives dans la Ardèche a lieu ce dimanche 19 juin. Suivez ce jour de vote avec France Bleu Drôme Ardèche et découvrez qui est élu député.e près de chez vous, à partir de 20 heures.

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 19 juin. Le premier tour a été marqué, en Ardèche comme en France, par une forte abstention et aucun député n'a été élu dès le premier tour dans le département. Découvrez ici quels sont les député.es élu.es dans notre département au soir du second tour.

12h00. Le taux de participation à la mi-journée. Le taux de participation est de 22,87% en Ardèche, en hausse par rapport aux dernières élections législatives en 2017 où il était à la même heure de 19,40% mais en baisse par rapport au premier tour où il était 23,06%. Dans la Drôme, le taux de participation à midi est en hausse de plus de 4 points par rapport au premier tour : il est de 25,12 %.

8h00. L'ouverture des bureaux de vote. Ils ferment à 18 heures.

Découvrez tous les résultats près de chez vous à partir de 20 heures

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Choisissez d'abord votre circonscription dans le menu déroulant. La première circonscription s'affiche par défaut.

La carte du second tour