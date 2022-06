Législatives 2022 : découvrez les résultats du second tour en Côte-d'Or

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 19 juin. Le premier tour été marqué par une forte abstention. Découvrez les résultats du second tour dans les cinq circonscriptions de Côte-d'Or et quels sont les députés élus pour les cinq prochaines années dans notre département