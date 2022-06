Législatives 2022 : Dino Cinieri rempile pour un cinquième mandat dans l'Ondaine-Pilat

En 2017, il avait bien failli être emporté par la vague En marche, avant de s'imposer sur le fil avec seulement 99 voix d'avance sur le candidat macroniste. En 2022, la tendance s'est inversée : Dino Cinieri a fait la course en tête et il est le seul sortant réélu dans la Loire. Non pas face à Shannon Seban puisque la candidate parachutée par le parti présidentiel a été éliminée dès le premier tour. Cette fois, son adversaire était un candidat de la Nupes : Bernard Paemelaere. Le résultat du second tour est sans appel : 61,61% des voix pour le député sortant qui est arrivé en tête dans 70 communes, sur les 73 que compte sa circonscription.

Voilà donc Dino Cinieri parti pour un cinquième mandat de député. A bientôt 67 ans, il balaie les questions sur son âge et rétorque dans un sourire qu'il se verrait bien mourir à l'Assemblée Nationale, à l'image d'un Molière mort sur scène.

Dino Cinieri aime rappeler qu'il est un gamin de Firminy, issu de l'immigration italienne et né dans une famille populaire. Rappeler aussi qu'il s'est fait tout seul, en créant sa société BCN (Brigade Canine Nocturne) à seulement 24 ans. Société devenue un grand groupe spécialisé dans la sécurité, le gardiennage et les transports de fonds. Lorsqu'il l'a vendu en 2001, son groupe était le numéro trois du secteur en France.

Chef d'entreprise puis homme politique

Mais après cette carrière d'entrepreneur, c'est désormais en tant qu'homme politique qu'il est le plus connu. Dino Cinieri est un homme de réseaux. Député depuis 2002, conseiller régional depuis 2015, il est proche de Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, dont il est "conseiller spécial". Dino Cinieri a aussi été maire de Firminy de 2001 à 2008 et patron de l'UMP dans la Loire.

Pour ce cinquième mandat, au sein d'une assemblée nationale où le RN fait une percée historique et où Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue, Dino Cinieri promet d'être un parlementaire qui ne sera "pas dans l'obstruction" mais qui fera "le maximum pour réconcilier ce pays fracturé". Il promet aussi de "voter les textes au cas pas cas, s'ils vont dans le sens de l'intérêt général."