Législatives 2022 : Ecoutez le débat de la première circonscription des Deux Sèvres

Après l'élimination au premier tour du député sortant Guillaume Chiche, deux hommes briguent sa succession dans la première circonscription des Deux Sèvres, Bastien Marchive et François Charron. France Bleu Poitou les a réunis dans son studio

Bastien Marchive (à gauche) et François Charron (à droite)

A quatre jours du deuxième tour des élections législatives, France Bleu Poitou a convié les deux finalistes de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, celle qui concerne Niort et une partie de la Gatine. Bastien Marchive candidat Ensemble et François Charron de la Nupes.

800 voix, seulement séparent les deux candidats sur cette circonscription de près de 91.000 électeurs. C'est Bastien Marchive qui est arrivé en tête.

Les thèmes abordés durant ce débat : l'environnement et le réchauffement climatique, la santé avec les déserts médicaux et les difficultés de recrutement de l'hôpital, et le pouvoir d'achat, impacté notamment par le prix des carburants,

Ecoutez le débat de la première circonscription des Deux-Sèvres