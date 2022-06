Législatives 2022 : Édouard Philippe à Mayenne pour soutenir les candidats investis par la majorité

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe était en déplacement à Mayenne ce vendredi soir pour soutenir Yannick Favennec, député sortant UDI de la 3e circonscription de la Mayenne et les deux autres candidates soutenues par la majorité présidentielle, Géraldine Bannier et Béatrice Mottier.

Un ancien Premier ministre en soutien des candidats de la majorité en Mayenne. Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre sous Emmanuel Macron, était à Mayenne ce vendredi soir pour participer à la réunion publique de Yannick Favennec, député UDI sortant dans la troisième circonscription et pour soutenir les deux autres candidates soutenues par la majorité présidentielle, Géraldine Bannier, députée sortante LREM dans la deuxième circonscription et Béatrice Mottier, investie par LREM dans la première circonscription. Édouard Philippe en a profité pour clarifier la situation dans le duel Bannier-Langouët dans la deuxième.

"Aucune ambigüité"

"Je suis là pour soutenir les candidats investis par la majorité", affirme Édouard Philippe au micro de France Bleu Mayenne, "moi je suis très clair là-dessus, je soutiens les candidats qui sont investis par la majorité présidentielle, il n'y a absolument aucune ambigüité, les candidats investis par la majorité présidentielle dans les trois circonscriptions sont les candidats que je soutiens et les seuls que je soutiens, je ne suis pas pour la dissension et de la division et je pense que je suis très sérieux quand je vous dit que nous avons besoin d'une majorité, solide et stable", affirme Edouard Philippe.

Et quitte à perdre un potentiel membre d'Horizons, le parti qu'il dirige, sachant que Christophe Langouët est proche du parti en Mayenne, l'ancien Premier ministre balaye, "il ne faut pas m'emmener sur des terrains qui ne sont pas les miens", ajoute-t-il. "Géraldine va rester en Béatrice va entrer" à l'Assemblée assure même Édouard Philippe devant les personnes présentes à la réunion publique.

Yannick Favennec, Edouard Philippe, Géraldine Bannier et Béatrice Mottier (de gauche à droite). © Radio France - Alexandre Frémont

Opération séduction

En prenant la parole à la tribune, Édouard Philippe joue la séduction auprès des Mayennais. "J'ai failli vivre en Mayenne, à Laval", confie l'ancien Premier ministre devant le public mais ça ne s'est finalement pas fait, "tu aurais peut-être perdu contre moi aux législatives", en rigole Yannick Favennec. "Vous avez, avec Yannick, un député expérimenté et enraciné", décrit Édouard Philippe, insistant sur la proximité et la présence du député UDI sortant sur le terrain dans sa circonscription. "Il a le profil parfait pour compter dans la majorité", ajoute l'ancien Premier ministre, "il connaît parfaitement l'Assemblée nationale et vous savez ça compte de la connaître parce que ce sont des processus complexes donc c'est extrêmement précieux".

"Une étape importante de la campagne"

"Ce soir c'est une étape importante de la campagne", clame Yannick Favennec micro à la main, parce qu'à moins de 10 jours du premier tour des législatives, il ne reste plus que 17 réunions publiques au programme du député sortant qui avait planifié 99 points rencontres dans toute la circonscription. "J'ai la niaque, l'énergie, l'envie et jusqu'au 10 juin au soir, je ferai campagne commune par commune et j'irai voir chacune et chacun des habitants de ma circonscription", ajoute le député sortant. Il a également répété devant Édouard Philippe qu'il serait "fier de rejoindre le groupe Horizons à l'Assemblée nationale" s'il est élu.