Législatives 2022 : EELV a choisi ses deux candidats dans l'Indre

Amélie Dumans et Germain Lefebvre, candidats EELV aux élections législatives 2022 dans la première et deuxième circonscriptions de l'Indre

Les 12 et 19 juin prochain, les électeurs seront appelés à nouveau aux urnes pour élire leurs députés. A moins deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les partis préparent aussi les législatives. Dans l'Indre, EELV a choisi ses deux candidats.

Pour la première circonscription, la candidate est Amélie Dumans, élue de l'opposition à la mairie du Blanc. La trentenaire qui travaille dans l'aromathérapie est encartée à EELV depuis 2020 et les élections municipales.

Le candidat de la deuxième circonscription est Germain Lefebvre, cadre dans une coopérative européenne pour travailleurs indépendants. Ancien élu municipal au Pêchereau et collaborateur au Conseil Régional, il est vice-président du Pays Val de Creuse-Val d'Anglin.

Lutte pour le climat et transition énergétique

Au cœur de la campagne des candidats verts, le climat et la protection de la nature. "Le week-end dernier encore nous étions classés rouge sur la qualité de l'air dans l'ensemble de la Région" rappelle Germain Lefebvre. L'une des priorités pour lui : l'eau potable. "Conserver l'eau dans les nappes et les rivières, préserver les zones humides plutôt que de drainer l'eau sur les parcelles, lutter contre l'artificialisation des sols pour conserver une certaine biodiversité". Le candidat se dit notamment opposé à l'installation de "bassines", ces réserves d'eau destinées à l'agriculture.

Les candidats veulent également aider les agriculteurs à s'engager vers davantage de bio et moins de pesticides, notamment pour alimenter les restaurants collectifs. "Nous ne sommes pas là pour pointer du doigts les agriculteurs, car ils sont dans un système qui les rend dépendants. Il faut se mettre autour de la table, repenser aux cultures que nous avons dans l'Indre et voir à quoi elles servent précisément."

La question énergétique est aussi essentielle, notamment dans notre territoire.

L'Indre est le département le plus touché par la précarité énergétique dans la Région

EELV veut mettre en place une aide à l'isolation pour permettre aux foyers de réduire de 50% leurs dépenses dans ce domaine. A plus court terme, le parti veut aussi aider à la transition du fioul et du gaz "pourquoi pas vers des pompes à chaleur".

La "justice sociale" pour mettre fin à la précarité

Le pouvoir d'achat est aussi un thème de cette campagne pour EELV. La candidate Amélie Dumans souhaite mettre en place un "revenu citoyen" pour tous, dès l'âge de 18 ans, et l'augmentation du SMIC à 1.500 euros. "Il y aura aussi des négociations dans chaque branche pour augmenter les salaires".

Mais la "justice sociale" passe aussi par un accès égal aux services publics, notamment dans les territoire ruraux. "Il faut redonner les moyens et pas seulement les infrastructures" précise-t-elle, "et ne pas tout dématérialiser, au risque d'éloigner encore plus les populations fragiles". Pour pallier le problème des déserts médicaux, elle dit ne pas être opposée à l'obligation pour les jeunes médecins de venir exercer quelques temps.

La candidate de la première circonscription estime aussi qu'il faut relancer les petites lignes ferroviaires, pour permettre une meilleure mobilité aux populations. "Il faut remettre les problématiques des territoires ruraux sur la table".