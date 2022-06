Législatives 2022 en Alsace : la participation à midi au 1er tour

Les électeurs français sont appelés aux urnes ce dimanche 12 juin pour le 1er tour des élections législatives. En Alsace, 15 sièges de députés sont en jeu. Découvrez dans cet article le taux de participation à midi puis en fin de journée, dans le Haut et le Bas-Rhin.

Ce dimanche 12 juin, premier tour des élections législatives, plus d'1,3 millions d'Alsaciens sont appelés à élire leurs députés. Il y a 186 candidats dans 15 circonscriptions, neuf dans le Bas-Rhin et six dans le Haut-Rhin. Avant les premiers résultats à partir de 20h, découvrez les taux de participation à ce scrutin. Comme pour la présidentielle en avril, un niveau élevé d'abstention est redouté.

Le taux de participation dans le Haut-Rhin à midi : 18,56 % (20,83 % en 2017)

Le taux de participation dans le Bas-Rhin à midi : 16,63 % (20,89 % en 2017)

La participation à midi dans le Haut-Rhin © Radio France - France Bleu Alsace