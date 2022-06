Les Français votent ce dimanche 19 juin pour le second tour des élections législatives. En Alsace, il y a des duels de candidats dans les 15 circonscriptions du Haut et du Bas-Rhin, mais quelle sera la mobilisation des électeurs ? Découvrez dans cet article les taux de participation.

Législatives 2022 en Alsace : la participation au second tour à 12h dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin

Ce dimanche 19 juin, second tour des élections législatives, les Alsaciens votent à nouveau dans les 15 circonscriptions du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, aucun siège de député n'ayant été pourvu au premier tour. Il faut dire que la participation a été particulièrement faible. A 17h, dans le Bas-Rhin, l'écart entre le taux de participation 2022 et celui de 2017 au même moment était de 8,6 points, le pire de France. L'écart a été partiellement comblé par la suite, les bureaux de vote strasbourgeois fermant à 20h.

Le taux de participation à midi dans le Haut-Rhin : 19,8 %.

En 2017 à la même heure, il était de 18,57%.

Le taux de participation à midi dans le Bas-Rhin : 19,39%.

En 2017 à la même heure, il était de 16,86%.

