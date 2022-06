Législatives 2022 en Dordogne : Jean-Pierre Cubertafon est le seul député sortant réélu

Jean-Pierre Cubertafon entame ce dimanche 19 juin un second mandat. C'est le seul député sortant a être réélu en Dordogne. L'élu Modem reconnaît avoir bénéficié de la triangulaire dans la troisième circonscription de Nontron.

Il est le seul des députés sortants à avoir passé ce second tour. Jean-Pierre Cubertafon est réélu député en Dordogne à l'issue du second tour. Il obtient 36,52% des voix, devant Cyril Girardeau de la NUPES avec 34,1% des suffrages et Florence Joubert du Rassemblement National avec 29,38% des voix.

Jean-Pierre Cubertafon reconnait avoir bénéficié de la triangulaire pour sa réélection. Le député du Nontronnais se dit "déterminé et combatif" à l'annonce des résultats mais il ne se dit particulièrement réjoui "quand je vois le résultat de Marine Le Pen avec près de 90 députés". Le député estime que le résultat du parti d'extrême droite "augure des jours sûrement difficiles" à l'Assemblée nationale.