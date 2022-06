Législatives 2022 en Gironde : la 7ème circonscription peut-elle rebasculer à gauche ?

Dimanche dernier la députée LREM sortante Bérangère Couillard est arrivée en tête avec un peu plus de 36 % des voix. Au second tour elle sera opposée au représentant de la NUPES Jean-Renaud Ferran qui obtient plus de 34 % des suffrages. Le candidat de la gauche évalue ses chances de victoire.

France Bleu Gironde : 739 voix vous séparent de Bérangère Couillard. Comment comptez-vous combler ce retard dimanche dans les urnes ?

Jean-Renaud Ferran : Il y a plusieurs leviers. Nous pensons d'abord aux abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés pour ce premier tour. Les jeunes notamment, puisqu'il y en a peu qui on voté. Après, il y a les reports de voix de ceux qui ont voté au premier tour sur d'autres candidats.

Ce report de voix semble compliqué pour vous. Le Rassemblement National obtient 11 % des suffrages, Les Républicains 6 %. Est-ce-que ces électeurs sont capables de voter pour la NUPES au deuxième tour ?

Il y a peut-être une partie des gens qui n'iront pas voter. Mais il y a également, on s'en est aperçu lors du porte-à-porte, des gens qui ont fait le choix d'un candidat et d'un programme de rupture par rapport au "système". Aujourd'hui je pense qu'on est en capacité de proposer ce fameux programme de rupture. Les électeurs du RN n'ont pas fait ce choix là au premier tour, mais il est tout à fait tout à fait possible qu'ils puissent voter pour nous au second tour. Ces gens cherchent une réponse sociale et une amélioration de leur condition de vie.

Cette septième circonscription de la Gironde est restée socialiste pendant 40 ans. Bérangère Couillard l'a fait basculer en 2017. Serez-vous celui qui va la faire rebasculer à gauche?

Oui, bien entendu, puisque je pense que madame Couillard a bénéficié il y a cinq ans de l'effet dynamique du premier tour des présidentielles avec l'effet nouveauté. Maintenant on se rend compte avec son bilan et celui de Monsieur Macron que beaucoup de gens ont déchanté. Les électeurs se rendent compte aussi qu'au niveau du travail parlementaire, elle n'a pas été vraiment présente. Et je pense moi qu'il faut être présent. Que ce soit dans la circonscription, c'est une chose, mais aussi au niveau parlementaire, donc à l'Assemblée Nationale, pour porter les différents problèmes que les gens rencontrent au quotidien.