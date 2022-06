Législatives 2022 en Gironde : Bérangère Couillard talonnée par la NUPES reste confiante

France Bleu Gironde : Vous êtes en tête dans cette septième circonscription avec 739 voix d'avance. Est-ce-que cela va suffire pour battre votre concurrent de la NUPES dimanche prochain ?

Bérangère Couillard : D'abord je suis évidemment ravie de ces résultats qui me mettent en tête du premier tour (36% contre 34 %) pour la NUPES. C'est une nouvelle élection qui s'ouvre dimanche prochain et je fais confiance aux électeurs de la circonscription pour faire la part des choses dans les projets qui sont proposés. Ce sont des projets très différents. Les habitants connaissent aussi mon engagement sur la circonscription. Au delà de mon travail parlementaire. J'ai réalisé un mandat de proximité et je pense que ça compte.

Est-ce-que vous attendiez à ce que votre concurrent fasse un score si important ?

Compte tenu de l'union de la gauche, si on fait le calcul de l'ensemble des scores, normalement, il aurait dû être bien plus haut. Donc je suis plutôt satisfaite de voir qu'il y a une baisse réelle des résultats de mon concurrent de la NUPES. Et surtout, je souligne que la France Insoumise n'a pas été en capacité de réunir l'ensemble des électeurs de gauche. Certains d'entre eux se retrouvent dans ce que je porte depuis cinq ans, c'est à dire la lutte contre les violences conjugales et le sujet des mobilités. Ils savent d'ou je viens et ils savent le travail que j'ai réalisé depuis cinq ans à leurs côtés.

Vous comptez sur la réserve de voix des électeurs du RN et de la droite ?

Ce que je crois encore une fois, c'est que c'est une nouvelle élection qui s'ouvre et que l'union de la gauche a réalisé le maximum qu'elle pouvait réaliser. Donc aujourd'hui, je crois que tous les électeurs qui n'ont pas fait le choix de choisir le candidat de la France insoumise peuvent se retrouver dans le mandat que j'ai effectué. D'ici dimanche je vais poursuivre le travail de porte-à-porte entamé depuis plusieurs mois parce que je crois beaucoup à cette proximité. Les habitants y sont très sensibles.