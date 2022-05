Législatives 2022 en Gironde : un deuxième mandat pour Loïc Prud'homme ?

France Bleu Gironde se penche ce lundi matin sur la 3ème circonscription de la Gironde. Elle s'étend sur les communes de Bègles, Talence, Villenave-d'Ornon et la partie sud de Bordeaux (les quartiers de la gare, Belcier et Nansouty).

Le député sortant, Loïc Prud'homme de la France Insoumise, s'y représente sous l'étiquette NUPES et fait figure de favori. Face à lui, le conseiller municipal d'opposition de Bordeaux et membre du MODEM, Fabien Robert portera les couleurs de la majorité présidentielle.

Ce sont les deux grands prétendants à ce scrutin mais 10 autres candidats sont en lice dans cette circonscription traditionnellement ancrée à gauche.

Au temps de l'Aquitaine c'était la circonscription la plus à gauche de la région. Au premier tour de la présidentielle 2022 Jean-Luc Mélenchon a réalisé 32,5 %, soit 5 points de plus qu'Emmanuel Macron. Le Rassemblement National est faible avec 12 % pour Marine Le Pen. Fabien Robert, MODEM et candidat de la majorité présidentielle aurait pu bénéficier d'un parachutage plus favorable ailleurs. Il a décidé de privilégier son ancrage local et de partir au combat. Le niveau de l'abstention va jouer un rôle très important. - Jean Petaux, politologue